TÜRKİYE
Q Yatırım Bankası soruşturması: 5 kişi tutuklandı
Q Yatırım Bankası soruşturması: 5 kişi tutuklandı
05.01.2026
türki̇ye
banka
banka hesabı
banka desteği
banka dolandırıcılığı
banka kredisi
tefeci
tefecilik operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'tefecilik ve aklama' soruşturması kapsamında Q Yatırım Bankası yetkilileri hakkında operasyon düzenlenmişti.Soruşturmada, şüphelilerin TCMB’nin belirlediği faiz oranlarının üzerinde kredi vererek haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
banka, banka hesabı, banka desteği, banka dolandırıcılığı, banka kredisi, tefeci, tefecilik operasyonu
Q Yatırım Bankası soruşturması: 5 kişi tutuklandı

İstanbul’da Q Yatırım Bankası yetkililerine yönelik 'tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'tefecilik ve aklama' soruşturması kapsamında Q Yatırım Bankası yetkilileri hakkında operasyon düzenlenmişti.
Soruşturmada, şüphelilerin TCMB’nin belirlediği faiz oranlarının üzerinde kredi vererek haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
