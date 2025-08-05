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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sosyal-medyada-tehlikeli-tuzak-sahte-sgk-kaydi-icra-silme-ve-kredi-garantili-sunuluyor-1098369618.html
Sosyal medyada tehlikeli tuzak: Sahte SGK kaydı, icra silme ve kredi 'garantili' sunuluyor
Sosyal medyada tehlikeli tuzak: Sahte SGK kaydı, icra silme ve kredi 'garantili' sunuluyor
Sputnik Türkiye
Türkiye son günlerde "sahte diploma" gündemini takip ediyor. Sosyal medyada yasa dışı işlemler aleni şekilde pazarlanmaya devam ediliyor. İcra dosyası silme... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T13:12+0300
2025-08-05T13:25+0300
türki̇ye
kredi
sgk
sahte diploma
tefeci
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Türkiye'de sahte diplomayla mücadele sürerken, sosyal medya kanallarında icra dosyası silme, hacizli araç satışı, sahte SGK kaydı ve yasa dışı kredi ilanları yaygın şekilde pazarlanıyor. NTV'nin haberine göre, firmalar bu uygulamaları “garantili” olarak tanıtıyor.Kredi i̇mkanı olmayanlara sahte krediKredi notu düşük, geçmişi borçlu veya krediye uygun olmayan bireyler, bazı sosyal medya aracıları sayesinde yasa dışı yollarla kredi alma sözü alıyor. İddialara göre bu işlemler, banka personeliyle işbirliği içinde yürütülüyor. Ancak kredilerin ödenememesi halinde mağduriyet çıkıyor ve duruma ilişkin avukatlık süreci başlıyor.Geriye dönük SGK kaydı oluşturuluyorSosyal güvenlik kaydı olmayanlara yönelik olarak, 1, 3 ya da 6 aylık geriye dönük SSK kayıtları oluşturulabildiği iddia ediliyor. e‑Devlet üzerinden aktif görünüm kazandırılan bu sahte kayıtların; kredi, ücretli hizmet ve emeklilik gibi sistemlerde kullanılabildiği belirtiliyor.Tefeci usulü parasal tuzağa dikkatDevlet onayı olmayan kişiler, sosyal medyada “faizli vadeli kredi verilir” ilanlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Senet yoluyla sağlanan bu krediler, yüksek faiz ve kısa vadeyle işlem görüyor. Borç ödenemeyince mallara el konulması yaygınlaşıyor ve birçok mağduriyet oluşuyor.İcra ve haciz kayıtları siliniyor i̇ddiasıBazı sosyal medya ilanlarında, icra dosyalarının sistemden silineceği garantili bir şekilde sunuluyor. Önce kişi bir dosya silindiğinde ödeme talep edildiği, ardından kalan dosyalar için ücret talep edildiği aktarılıyor. e‑Devlet üzerinden kontrol ve garanti verildiği iddia ediliyor.Rehinli ve yabancı plakalı araçlar sosyal medyadaHacizli, rehinli ya da yabancı plakalı araçlar sosyal medya üzerinden pazarlanıyor. Bazı işlemlerde, yurt dışından Türkiye’ye getirildikten sonra parçalanmak üzere satılan araçlar bile reklam ediliyor. Araçlar genellikle yedek parça veya uluslararası değişim amacıyla gösteriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sahte-diploma-skandalinda-yeni-detaylar-e-imzalar-taklit-edildi-baraj-bile-insa-etmisler-1098361684.html
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sahte sgk kaydı, icra dosyası silme, tefecilik kredi ilanları, sahte diploma pazarı, sosyal medya dolandırıcılık, hacizli araç satışı yasa dışı, gelir belgesi sahtecilik, geriye dönük ssk kaydı, icra silme garantili, yasa dışı kredi verme
sahte sgk kaydı, icra dosyası silme, tefecilik kredi ilanları, sahte diploma pazarı, sosyal medya dolandırıcılık, hacizli araç satışı yasa dışı, gelir belgesi sahtecilik, geriye dönük ssk kaydı, icra silme garantili, yasa dışı kredi verme

Sosyal medyada tehlikeli tuzak: Sahte SGK kaydı, icra silme ve kredi 'garantili' sunuluyor

13:12 05.08.2025 (güncellendi: 13:25 05.08.2025)
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Türkiye son günlerde "sahte diploma" gündemini takip ediyor. Sosyal medyada yasa dışı işlemler aleni şekilde pazarlanmaya devam ediliyor. İcra dosyası silme, hacizli araç satışı, sahte SGK kaydı, yasa dışı kredi çıkarma ve tefecilik ilanları “garantili” biçimde sunuluyor.
Türkiye'de sahte diplomayla mücadele sürerken, sosyal medya kanallarında icra dosyası silme, hacizli araç satışı, sahte SGK kaydı ve yasa dışı kredi ilanları yaygın şekilde pazarlanıyor. NTV'nin haberine göre, firmalar bu uygulamaları “garantili” olarak tanıtıyor.

Kredi i̇mkanı olmayanlara sahte kredi

Kredi notu düşük, geçmişi borçlu veya krediye uygun olmayan bireyler, bazı sosyal medya aracıları sayesinde yasa dışı yollarla kredi alma sözü alıyor. İddialara göre bu işlemler, banka personeliyle işbirliği içinde yürütülüyor. Ancak kredilerin ödenememesi halinde mağduriyet çıkıyor ve duruma ilişkin avukatlık süreci başlıyor.

Geriye dönük SGK kaydı oluşturuluyor

Sosyal güvenlik kaydı olmayanlara yönelik olarak, 1, 3 ya da 6 aylık geriye dönük SSK kayıtları oluşturulabildiği iddia ediliyor. e‑Devlet üzerinden aktif görünüm kazandırılan bu sahte kayıtların; kredi, ücretli hizmet ve emeklilik gibi sistemlerde kullanılabildiği belirtiliyor.

Tefeci usulü parasal tuzağa dikkat

Devlet onayı olmayan kişiler, sosyal medyada “faizli vadeli kredi verilir” ilanlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Senet yoluyla sağlanan bu krediler, yüksek faiz ve kısa vadeyle işlem görüyor. Borç ödenemeyince mallara el konulması yaygınlaşıyor ve birçok mağduriyet oluşuyor.

İcra ve haciz kayıtları siliniyor i̇ddiası

Bazı sosyal medya ilanlarında, icra dosyalarının sistemden silineceği garantili bir şekilde sunuluyor. Önce kişi bir dosya silindiğinde ödeme talep edildiği, ardından kalan dosyalar için ücret talep edildiği aktarılıyor. e‑Devlet üzerinden kontrol ve garanti verildiği iddia ediliyor.

Rehinli ve yabancı plakalı araçlar sosyal medyada

Hacizli, rehinli ya da yabancı plakalı araçlar sosyal medya üzerinden pazarlanıyor. Bazı işlemlerde, yurt dışından Türkiye’ye getirildikten sonra parçalanmak üzere satılan araçlar bile reklam ediliyor. Araçlar genellikle yedek parça veya uluslararası değişim amacıyla gösteriliyor.
Diploma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
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