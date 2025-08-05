https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sosyal-medyada-tehlikeli-tuzak-sahte-sgk-kaydi-icra-silme-ve-kredi-garantili-sunuluyor-1098369618.html

Sosyal medyada tehlikeli tuzak: Sahte SGK kaydı, icra silme ve kredi 'garantili' sunuluyor

Sosyal medyada tehlikeli tuzak: Sahte SGK kaydı, icra silme ve kredi 'garantili' sunuluyor

Sputnik Türkiye

Türkiye son günlerde "sahte diploma" gündemini takip ediyor. Sosyal medyada yasa dışı işlemler aleni şekilde pazarlanmaya devam ediliyor. İcra dosyası silme... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T13:12+0300

2025-08-05T13:12+0300

2025-08-05T13:25+0300

türki̇ye

kredi

sgk

sahte diploma

tefeci

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Türkiye'de sahte diplomayla mücadele sürerken, sosyal medya kanallarında icra dosyası silme, hacizli araç satışı, sahte SGK kaydı ve yasa dışı kredi ilanları yaygın şekilde pazarlanıyor. NTV'nin haberine göre, firmalar bu uygulamaları “garantili” olarak tanıtıyor.Kredi i̇mkanı olmayanlara sahte krediKredi notu düşük, geçmişi borçlu veya krediye uygun olmayan bireyler, bazı sosyal medya aracıları sayesinde yasa dışı yollarla kredi alma sözü alıyor. İddialara göre bu işlemler, banka personeliyle işbirliği içinde yürütülüyor. Ancak kredilerin ödenememesi halinde mağduriyet çıkıyor ve duruma ilişkin avukatlık süreci başlıyor.Geriye dönük SGK kaydı oluşturuluyorSosyal güvenlik kaydı olmayanlara yönelik olarak, 1, 3 ya da 6 aylık geriye dönük SSK kayıtları oluşturulabildiği iddia ediliyor. e‑Devlet üzerinden aktif görünüm kazandırılan bu sahte kayıtların; kredi, ücretli hizmet ve emeklilik gibi sistemlerde kullanılabildiği belirtiliyor.Tefeci usulü parasal tuzağa dikkatDevlet onayı olmayan kişiler, sosyal medyada “faizli vadeli kredi verilir” ilanlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Senet yoluyla sağlanan bu krediler, yüksek faiz ve kısa vadeyle işlem görüyor. Borç ödenemeyince mallara el konulması yaygınlaşıyor ve birçok mağduriyet oluşuyor.İcra ve haciz kayıtları siliniyor i̇ddiasıBazı sosyal medya ilanlarında, icra dosyalarının sistemden silineceği garantili bir şekilde sunuluyor. Önce kişi bir dosya silindiğinde ödeme talep edildiği, ardından kalan dosyalar için ücret talep edildiği aktarılıyor. e‑Devlet üzerinden kontrol ve garanti verildiği iddia ediliyor.Rehinli ve yabancı plakalı araçlar sosyal medyadaHacizli, rehinli ya da yabancı plakalı araçlar sosyal medya üzerinden pazarlanıyor. Bazı işlemlerde, yurt dışından Türkiye’ye getirildikten sonra parçalanmak üzere satılan araçlar bile reklam ediliyor. Araçlar genellikle yedek parça veya uluslararası değişim amacıyla gösteriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sahte-diploma-skandalinda-yeni-detaylar-e-imzalar-taklit-edildi-baraj-bile-insa-etmisler-1098361684.html

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