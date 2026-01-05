https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/putin-rus-paralimpik-atletlere-ulusal-mars-ve-bayragin-iade-edilmesi-buyuk-bir-zafer-1102487962.html
Putin: Rus Paralimpik atletlere ulusal marş ve bayrağın iade edilmesi büyük bir zafer
Putin: Rus Paralimpik atletlere ulusal marş ve bayrağın iade edilmesi büyük bir zafer
Sputnik Türkiye
Rus Paralimpik atletlerinin büyük uluslararası yarışlara kendi ulusal marş ve bayrakla katılma fırsatına sahip olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Putin... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T12:03+0300
2026-01-05T12:03+0300
2026-01-05T12:12+0300
spor
rusya
vladimir putin
rusya paralimpik komitesi (rpc)
paralimpik oyunları
paralimpik
uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101974908_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_b0028965ce5b744ad097f36767c7192e.jpg
Rusya Paralimpik Komitesi’nin 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralimpik atletlere yarışmalara Rusya ulusal marşı ve bayrağı ile katılma hakkının iade edilmesini “büyük ortak bir zafer” olarak niteledi.Putin’in kutlama mesajında, “Paralimpik atletlerimizin bugün ulusal semboller, bayraklar ve marşlarla büyük uluslararası yarışmalarda tekrar mücadele ediyor olmaları sevindirici. Bunu bizim büyük ortak bir zaferimiz olarak görüyorum” ifadesine yer verildi.Ülke lideri, Rusya Paralimpik Komitesi’nin binlerce engelli insanı yüce amaçlar etrafında bir araya getirerek, onları uyarlanmış beden eğitimi ve sporla tanıştırarak, yeteneklerini keşfetmelerine ve güçlü karakter ve azim göstermelerine yardımcı olarak önemli ve toplumsal açıdan anlamlı bir misyonu yerine getirdiğini kaydetti.Putin, “Büyük ölçüde bu yetkin ve istikrarlı çalışmalar sayesinde, Rus atletler Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Yaz ve Kış Paralimpik Oyunlarında olağanüstü başarılara imza atıyorlar” diye vurguladı.Rusya Paralimpik Komitesi geçen yılın Eylül ayında, Rus atletlerin Paralimpik Oyunları'nda ve yüzme, halter, kızak hokeyi, atıcılık ve atletizm yarışmalarında bayrak, marş ve diğer ulusal sembollerle yer alacaklarını duyurmuştu.Uluslararası Paralimpik Komitesi Genel Kurulu, 2023 Eylül ayında, “tüzüğe uygun üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeme” gerekçesiyle Rus Paralimpik Komitesi'nin üyeliğini iki yıl süreyle askıya almıştı. Ancak Rus atletlerin 2024 Paris Oyunları'nda birey halinde tarafsız sporcu olarak yarışmalarına izin verilmişti. Rusya’dan oyunlara katılan 86 atlet 64 madalya kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/real-madrid-real-betis-karsisinda-farkli-kazandi-gonzalo-garcia-hat-trick-yapti-1102480460.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/13/1101974908_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_262a87bde2295f18aff51537d727ccb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, rusya paralimpik komitesi (rpc), paralimpik oyunları, paralimpik, uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
rusya, vladimir putin, rusya paralimpik komitesi (rpc), paralimpik oyunları, paralimpik, uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
Putin: Rus Paralimpik atletlere ulusal marş ve bayrağın iade edilmesi büyük bir zafer
12:03 05.01.2026 (güncellendi: 12:12 05.01.2026)
Rus Paralimpik atletlerinin büyük uluslararası yarışlara kendi ulusal marş ve bayrakla katılma fırsatına sahip olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Putin, Rusya Paralimpik Komitesi’nin doğru çalışmaları sayesinde Rus atletlerin uluslararası yarışlarda büyük başarılar elde ettiğini belirtti.
Rusya Paralimpik Komitesi’nin 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralimpik atletlere yarışmalara Rusya ulusal marşı ve bayrağı ile katılma hakkının iade edilmesini “büyük ortak bir zafer” olarak niteledi.
Putin’in kutlama mesajında, “Paralimpik atletlerimizin bugün ulusal semboller, bayraklar ve marşlarla büyük uluslararası yarışmalarda tekrar mücadele ediyor olmaları sevindirici. Bunu bizim büyük ortak bir zaferimiz olarak görüyorum” ifadesine yer verildi.
Ülke lideri, Rusya Paralimpik Komitesi’nin binlerce engelli insanı yüce amaçlar etrafında bir araya getirerek, onları uyarlanmış beden eğitimi ve sporla tanıştırarak, yeteneklerini keşfetmelerine ve güçlü karakter ve azim göstermelerine yardımcı olarak önemli ve toplumsal açıdan anlamlı bir misyonu yerine getirdiğini kaydetti.
Putin, “Büyük ölçüde bu yetkin ve istikrarlı çalışmalar sayesinde, Rus atletler Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Yaz ve Kış Paralimpik Oyunlarında olağanüstü başarılara imza atıyorlar” diye vurguladı.
Rusya Paralimpik Komitesi geçen yılın Eylül ayında, Rus atletlerin Paralimpik Oyunları'nda ve yüzme, halter, kızak hokeyi, atıcılık ve atletizm yarışmalarında bayrak, marş ve diğer ulusal sembollerle yer alacaklarını duyurmuştu.
Uluslararası Paralimpik Komitesi Genel Kurulu, 2023 Eylül ayında, “tüzüğe uygun üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeme” gerekçesiyle Rus Paralimpik Komitesi'nin üyeliğini iki yıl süreyle askıya almıştı. Ancak Rus atletlerin 2024 Paris Oyunları'nda birey halinde tarafsız sporcu olarak yarışmalarına izin verilmişti. Rusya’dan oyunlara katılan 86 atlet 64 madalya kazanmıştı.