Putin: Rus Paralimpik atletlere ulusal marş ve bayrağın iade edilmesi büyük bir zafer

Rus Paralimpik atletlerinin büyük uluslararası yarışlara kendi ulusal marş ve bayrakla katılma fırsatına sahip olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Putin... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Paralimpik Komitesi’nin 30. kuruluş yıldönümünü kutlayan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralimpik atletlere yarışmalara Rusya ulusal marşı ve bayrağı ile katılma hakkının iade edilmesini “büyük ortak bir zafer” olarak niteledi.Putin’in kutlama mesajında, “Paralimpik atletlerimizin bugün ulusal semboller, bayraklar ve marşlarla büyük uluslararası yarışmalarda tekrar mücadele ediyor olmaları sevindirici. Bunu bizim büyük ortak bir zaferimiz olarak görüyorum” ifadesine yer verildi.Ülke lideri, Rusya Paralimpik Komitesi’nin binlerce engelli insanı yüce amaçlar etrafında bir araya getirerek, onları uyarlanmış beden eğitimi ve sporla tanıştırarak, yeteneklerini keşfetmelerine ve güçlü karakter ve azim göstermelerine yardımcı olarak önemli ve toplumsal açıdan anlamlı bir misyonu yerine getirdiğini kaydetti.Putin, “Büyük ölçüde bu yetkin ve istikrarlı çalışmalar sayesinde, Rus atletler Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Yaz ve Kış Paralimpik Oyunlarında olağanüstü başarılara imza atıyorlar” diye vurguladı.Rusya Paralimpik Komitesi geçen yılın Eylül ayında, Rus atletlerin Paralimpik Oyunları'nda ve yüzme, halter, kızak hokeyi, atıcılık ve atletizm yarışmalarında bayrak, marş ve diğer ulusal sembollerle yer alacaklarını duyurmuştu.Uluslararası Paralimpik Komitesi Genel Kurulu, 2023 Eylül ayında, “tüzüğe uygun üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeme” gerekçesiyle Rus Paralimpik Komitesi'nin üyeliğini iki yıl süreyle askıya almıştı. Ancak Rus atletlerin 2024 Paris Oyunları'nda birey halinde tarafsız sporcu olarak yarışmalarına izin verilmişti. Rusya’dan oyunlara katılan 86 atlet 64 madalya kazanmıştı.

