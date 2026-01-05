https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/nebenzya-abdnin-venezuelaya-yonelik-uluslararasi-saldirganlik-eylemini-kiniyoruz-1102502492.html

Nebenzya: ABD'nin Venezuela'ya yönelik uluslararası saldırganlık eylemini kınıyoruz

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova’nın ABD'nin Venezuela'ya yönelik uluslararası saldırganlık eylemini kınadığını belirtti.Nebenzya, ABD'nin Caracas'ta alaycı bir şekilde işlediği suçun hiçbir gerekçesi olamadığını vurgulayarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin serbest bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.Rus diplomat, ABD’nin uluslararası yargıç rolünü üstlenmesine izin verilememesi gerektiğinin altını çizdi.Nebenzya'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle oldu:- Rusya, dış saldırganlık karşısında Venezuela halkıyla güçlü bir dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor.- Moskova, Washington'ın Venezuela'daki gerçek hedeflerini, yani kaynaklar üzerindeki kontrolünü gizlemeye bile çalışmamış olmasından şaşkınlık duyuyor.- ABD, neo-sömürgeciliğe yeni bir ivme kazandırıyor.- Rusya, ABD'nin Venezuela'daki uluslararası yağmalama faaliyetlerinin objektif ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini umuyor.

