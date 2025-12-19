https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/nebenzya-abdnin-venezuellaya-karsi-eylemleri-neosomurgeciligin-tezahuru-1101944048.html

Nebenzya: ABD’nin Venezüella’ya karşı eylemleri neo‑sömürgeciliğin tezahürü

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin Venezüella’ya yönelik politikalarını ‘neo‑sömürgecilik’ olarak nitelendirdi. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

BM Genel Kurulu’nda konuşan Nebenzya, ABD’nin Venezüella’ya yönelik baskıcı ve tehditkar politikalarının neo-sömürgeci yaklaşımın açık bir örneği olduğunu söyledi. Nebenzya, Washington’un uydurma gerekçelerle başlattığı süreci artık açık askeri tehditler ve egemen bir devletin kaynaklarına el koyma söylemine dönüştürdüğünü belirtti.Nebenzya, “Şu anda ABD’nin Venezüella’ya karşı tırmandırıcı eylemleri, neo-sömürgeci yaklaşımın bariz örneklerinden biridir. Başlangıçta uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele gibi uydurma gerekçeler ileri süren Washington, artık açıkça askeri müdahale ve egemen bir devletin topraklarına ve doğal kaynaklarına el koyma tehdidinde bulunuyor” ifadelerini kullandı.Trump daha önce, Caracas yönetiminden “ABD’den çalındığını” iddia ettiği petrol, toprak ve diğer varlıkların geri verilmesini talep etmiş ve ülkeye “benzeri görülmemiş bir şok yaşatmakla” tehdit etmişti.

