Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa etti
Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa etti
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti. 05.01.2026
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti.Habertürk'ün haberine göre, İrfan Karatutlu, çarşamba günü AK Parti'ye katılacak ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.Karatutlu'nun katılımıyla da AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek.
Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa etti

11:35 05.01.2026 (güncellendi: 11:49 05.01.2026)
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti.
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti.
Habertürk'ün haberine göre, İrfan Karatutlu, çarşamba günü AK Parti'ye katılacak ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.
Karatutlu'nun katılımıyla da AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek.
Siyasi parti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
POLİTİKA
Yargıtay açıkladı: Siyasi partilerin güncel üye sayıları belli oldu
2 Ocak, 18:30
