https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/milletvekili-irfan-karatutlu-deva-partisinden-istifa-etti-1102486086.html

Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa etti

Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa etti

Sputnik Türkiye

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T11:35+0300

2026-01-05T11:35+0300

2026-01-05T11:49+0300

poli̇ti̇ka

demokrasi ve atılım partisi (deva)

ak parti

istifa

i̇rfan karatutlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102485931_0:0:400:225_1920x0_80_0_0_a11fd02cb738a775b3c565483e049fa8.jpg

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti.Habertürk'ün haberine göre, İrfan Karatutlu, çarşamba günü AK Parti'ye katılacak ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.Karatutlu'nun katılımıyla da AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/yargitay-acikladi-siyasi-partilerin-guncel-uye-sayilari-belli-oldu-1102450123.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

demokrasi ve atılım partisi (deva), ak parti, istifa, i̇rfan karatutlu