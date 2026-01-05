https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/milletvekili-irfan-karatutlu-deva-partisinden-istifa-etti-1102486086.html
Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa etti
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T11:35+0300
2026-01-05T11:35+0300
2026-01-05T11:49+0300
poli̇ti̇ka
demokrasi ve atılım partisi (deva)
ak parti
istifa
i̇rfan karatutlu
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti.Habertürk'ün haberine göre, İrfan Karatutlu, çarşamba günü AK Parti'ye katılacak ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.Karatutlu'nun katılımıyla da AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek.
11:35 05.01.2026 (güncellendi: 11:49 05.01.2026)
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti.
Habertürk'ün haberine göre, İrfan Karatutlu, çarşamba günü AK Parti'ye katılacak ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.
Karatutlu'nun katılımıyla da AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek.