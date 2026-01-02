https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/yargitay-acikladi-siyasi-partilerin-guncel-uye-sayilari-belli-oldu-1102450123.html
Yargıtay açıkladı: Siyasi partilerin güncel üye sayıları belli oldu
Yargıtay açıkladı: Siyasi partilerin güncel üye sayıları belli oldu
Sputnik Türkiye
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Türkiye’de faaliyette bulunan 180 siyasi parti arasında en fazla üyeye... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T18:30+0300
2026-01-02T18:30+0300
2026-01-02T18:30+0300
poli̇ti̇ka
siyasi parti
siyasi
siyasi partiler kanunu
oy
oy hakkı
oy kullanma
oy sayımı
oy kullanma işlemleri
oy verme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092415601_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_958ccfbd93a23f44b5d1851a13435e97.jpg
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Temmuz 2025–Ocak 2026 dönemine ilişkin verileri, siyasi partilerin üye sayılarındaki değişimi ortaya koydu.Türkiye’de faaliyette bulunan 180 siyasi parti arasında en fazla üye artışını AK Parti kaydetti. AK Parti’nin üye sayısı Temmuz 2025’te 10 milyon 878 bin 733 iken, Ocak 2026 itibarıyla 11 milyon 543 bin 301’e yükseldi. Böylece parti, yaklaşık 665 bin kişilik artışla listenin ilk sırasında yer aldı.Üye artışında AK Parti’yi Saadet Partisi ve Anahtar Parti izledi. Saadet Partisi aynı dönemde üye sayısını 246 bin 842’den 314 bin 86’ya çıkararak 67 bin 244 yeni üye kazandı. Anahtar Parti ise 42 bin 851 olan üye sayısını 105 bin 342’ye yükselterek dikkat çekici bir artış gösterdi.CHP’nin üye sayısı da artış gösterdi. Parti, Temmuz 2025’te 1 milyon 903 bin 432 olan üye sayısını Ocak 2026’da 1 milyon 922 bin 757’ye çıkardı. Yeniden Refah Partisi ve MHP’de ise artış daha sınırlı kaldı.Buna karşılık bazı partilerde üye kaybı yaşandı. TİP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin üye sayılarında düşüş görülürken, en fazla üye kaybı Demokrat Parti’de kaydedildi. Demokrat Parti’nin üye sayısı söz konusu dönemde yaklaşık 6 bin 800 azaldı.Siyasi partilerin güncel üye sayıları (Ocak 2026)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/ozgur-ozel-chpli-belediyeler-yaptiklari-her-acilisa-ak-parti-ve-mhpli-baskanlari-yoneticileri-davet-1102449568.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092415601_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4b88c8c0ac5b94e32f3eecb1c8ab8c80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
siyasi parti, siyasi, siyasi partiler kanunu, oy, oy hakkı, oy kullanma, oy sayımı, oy kullanma işlemleri, oy verme, oy pusulası
siyasi parti, siyasi, siyasi partiler kanunu, oy, oy hakkı, oy kullanma, oy sayımı, oy kullanma işlemleri, oy verme, oy pusulası
Yargıtay açıkladı: Siyasi partilerin güncel üye sayıları belli oldu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Türkiye’de faaliyette bulunan 180 siyasi parti arasında en fazla üyeye sahip parti AK Parti olurken, onu CHP izledi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Temmuz 2025–Ocak 2026 dönemine ilişkin verileri, siyasi partilerin üye sayılarındaki değişimi ortaya koydu.
Türkiye’de faaliyette bulunan 180 siyasi parti arasında en fazla üye artışını AK Parti kaydetti. AK Parti’nin üye sayısı Temmuz 2025’te 10 milyon 878 bin 733 iken, Ocak 2026 itibarıyla 11 milyon 543 bin 301’e yükseldi. Böylece parti, yaklaşık 665 bin kişilik artışla listenin ilk sırasında yer aldı.
Üye artışında AK Parti’yi Saadet Partisi ve Anahtar Parti izledi. Saadet Partisi aynı dönemde üye sayısını 246 bin 842’den 314 bin 86’ya çıkararak 67 bin 244 yeni üye kazandı. Anahtar Parti ise 42 bin 851 olan üye sayısını 105 bin 342’ye yükselterek dikkat çekici bir artış gösterdi.
CHP’nin üye sayısı da artış gösterdi. Parti, Temmuz 2025’te 1 milyon 903 bin 432 olan üye sayısını Ocak 2026’da 1 milyon 922 bin 757’ye çıkardı. Yeniden Refah Partisi ve MHP’de ise artış daha sınırlı kaldı.
Buna karşılık bazı partilerde üye kaybı yaşandı. TİP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin üye sayılarında düşüş görülürken, en fazla üye kaybı Demokrat Parti’de kaydedildi. Demokrat Parti’nin üye sayısı söz konusu dönemde yaklaşık 6 bin 800 azaldı.
Siyasi partilerin güncel üye sayıları (Ocak 2026)
AK Parti:
11 milyon 543 bin 301
CHP:
1 milyon 922 bin 757
Yeniden Refah Partisi:
652 bin 933
Saadet Partisi:
314 bin 86
Demokrat Parti:
309 bin 27
DEVA Partisi:
125 bin 962
Anahtar Parti:
105 bin 342
Gelecek Partisi:
60 bin 494