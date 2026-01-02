https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/yargitay-acikladi-siyasi-partilerin-guncel-uye-sayilari-belli-oldu-1102450123.html

Yargıtay açıkladı: Siyasi partilerin güncel üye sayıları belli oldu

Yargıtay açıkladı: Siyasi partilerin güncel üye sayıları belli oldu

Sputnik Türkiye

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Türkiye’de faaliyette bulunan 180 siyasi parti arasında en fazla üyeye... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T18:30+0300

2026-01-02T18:30+0300

2026-01-02T18:30+0300

poli̇ti̇ka

siyasi parti

siyasi

siyasi partiler kanunu

oy

oy hakkı

oy kullanma

oy sayımı

oy kullanma işlemleri

oy verme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092415601_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_958ccfbd93a23f44b5d1851a13435e97.jpg

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Temmuz 2025–Ocak 2026 dönemine ilişkin verileri, siyasi partilerin üye sayılarındaki değişimi ortaya koydu.Türkiye’de faaliyette bulunan 180 siyasi parti arasında en fazla üye artışını AK Parti kaydetti. AK Parti’nin üye sayısı Temmuz 2025’te 10 milyon 878 bin 733 iken, Ocak 2026 itibarıyla 11 milyon 543 bin 301’e yükseldi. Böylece parti, yaklaşık 665 bin kişilik artışla listenin ilk sırasında yer aldı.Üye artışında AK Parti’yi Saadet Partisi ve Anahtar Parti izledi. Saadet Partisi aynı dönemde üye sayısını 246 bin 842’den 314 bin 86’ya çıkararak 67 bin 244 yeni üye kazandı. Anahtar Parti ise 42 bin 851 olan üye sayısını 105 bin 342’ye yükselterek dikkat çekici bir artış gösterdi.CHP’nin üye sayısı da artış gösterdi. Parti, Temmuz 2025’te 1 milyon 903 bin 432 olan üye sayısını Ocak 2026’da 1 milyon 922 bin 757’ye çıkardı. Yeniden Refah Partisi ve MHP’de ise artış daha sınırlı kaldı.Buna karşılık bazı partilerde üye kaybı yaşandı. TİP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin üye sayılarında düşüş görülürken, en fazla üye kaybı Demokrat Parti’de kaydedildi. Demokrat Parti’nin üye sayısı söz konusu dönemde yaklaşık 6 bin 800 azaldı.Siyasi partilerin güncel üye sayıları (Ocak 2026)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/ozgur-ozel-chpli-belediyeler-yaptiklari-her-acilisa-ak-parti-ve-mhpli-baskanlari-yoneticileri-davet-1102449568.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siyasi parti, siyasi, siyasi partiler kanunu, oy, oy hakkı, oy kullanma, oy sayımı, oy kullanma işlemleri, oy verme, oy pusulası