ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.11 arttı. Yıllık enflasyon... 05.01.2026
2026-01-05T09:20+0300
2026-01-05T09:20+0300
2026-01-05T09:22+0300
ekonomi̇
enflasyon
enflasyon oranı
enflasyon rakamı
enflasyon rakamları
enflasyon araştırma grubu
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), aralık ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Aralık 2025 döneminde yüzde 2.11 oranında arttı. E-TÜFE endeksinin 2025 yılındaki artış oranı ise yüzde 56.14 olarak gerçekleşti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0.96 artacağını tahmin etti.Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31.07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23.33 oldu.TÜİK enflasyonu ne zaman açıklanacak?Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyurucak.
ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu
09:20 05.01.2026 (güncellendi: 09:22 05.01.2026)
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.11 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 56.14 oldu.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), aralık ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Aralık 2025 döneminde yüzde 2.11 oranında arttı. E-TÜFE endeksinin 2025 yılındaki artış oranı ise yüzde 56.14 olarak gerçekleşti.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0.96 artacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31.07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23.33 oldu.
TÜİK enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyurucak.