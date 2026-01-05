https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/enag-enflasyon-rakamlarini-acikladi-aralik-ayi-enflasyon-orani-belli-oldu-1102482080.html

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı: Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.11 arttı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), aralık ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Aralık 2025 döneminde yüzde 2.11 oranında arttı. E-TÜFE endeksinin 2025 yılındaki artış oranı ise yüzde 56.14 olarak gerçekleşti.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0.96 artacağını tahmin etti.Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31.07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23.33 oldu.TÜİK enflasyonu ne zaman açıklanacak?Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyurucak.

