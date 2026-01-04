Maduro bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor: Duruşma saati belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/maduronun-abdde-hakim-karsisina-cikacagi-saat-belli-oldu-1102476941.html
ABD’ye getirilen Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in pazartesi günü yerel saatle öğlen 12.00'de TSİ ile 20.00'de hakim karşısına... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
nicolas maduro
cilia flores
venezüella
New York'ta bir mahkeme Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro davasının 5 Ocak'ta yerel saat diliminde 12:00'de, TSİ saat 20.00'de görüleceğini doğruladı. Duruşmanın Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein'ın başkanlığında yapılacağını belirtildi.
venezüella
23:40 04.01.2026 (güncellendi: 00:05 05.01.2026)
ABD’ye getirilen Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in pazartesi günü yerel saatle öğlen 12.00'de TSİ ile 20.00'de hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
New York'ta bir mahkeme Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro davasının 5 Ocak'ta yerel saat diliminde 12:00'de, TSİ saat 20.00'de görüleceğini doğruladı.
Duruşmanın Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein'ın başkanlığında yapılacağını belirtildi.