Maduro bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor: Duruşma saati belli oldu
Maduro bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor: Duruşma saati belli oldu
ABD'ye getirilen Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in pazartesi günü yerel saatle öğlen 12.00'de TSİ ile 20.00'de hakim karşısına... 04.01.2026
New York'ta bir mahkeme Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro davasının 5 Ocak'ta yerel saat diliminde 12:00'de, TSİ saat 20.00'de görüleceğini doğruladı. Duruşmanın Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein'ın başkanlığında yapılacağını belirtildi.
SON HABERLER
23:40 04.01.2026 (güncellendi: 00:05 05.01.2026)
ABD’ye getirilen Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in pazartesi günü yerel saatle öğlen 12.00'de TSİ ile 20.00'de hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
New York'ta bir mahkeme Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro davasının 5 Ocak'ta yerel saat diliminde 12:00'de, TSİ saat 20.00'de görüleceğini doğruladı.
Duruşmanın Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein'ın başkanlığında yapılacağını belirtildi.
Vladimir Padrino Lopez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
DÜNYA
Venezüella Savunma Bakanı: ABD'li askerler güvenlik görevlilerinin çoğunu öldürdü
Dün, 20:11
