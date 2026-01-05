https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/fico-ab-rusya-karsiti-politikasinda-ucurumun-kenarina-kadar-gelmeye-hazirlaniyor-1102477591.html
Fico: AB, Rusya karşıtı politikasında uçurumun kenarına kadar gelmeye hazırlanıyor
Fico: AB, Rusya karşıtı politikasında uçurumun kenarına kadar gelmeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya karşıtı politikasını ‘uçurumun kenarına’ kadar götürmeye hazır olduğunu belirtti. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T00:31+0300
2026-01-05T00:31+0300
2026-01-05T00:31+0300
dünya
slovakya
fico
robert fico
ab
avrupa birliği
ukrayna
yardım
rusya
nefret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477142_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_0fddba01aa6a7e85526f4e7d59e22cf6.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya karşıtı politikasını ‘uçurumun kenarına’ kadar götürmeye hazır olduğunu söyledi.Fico, Pazar günü Facebook sayfasından yayınladığı video mesajında, "Ukrayna için bugün itibarıyla onaylanmış olan 280 milyar euroluk askeri kredi, yaptırım paketleri, Rus varlıklarının dondurulması. Brüksel’deki yetkililerin kafalarında Rusya'ya karşı nefretin daha neler doğurduğunu artık bilmiyorum" ifadelerini kullandı.Slovakya Başbakanı'na göre, AB'nin dış politikasında Rusya'ya karşı nefret ağır basıyor.Daha önce Brüksel'de düzenlenen zirvede AB, Rusya'nın varlıklarına el koyma kararından geçici olarak vazgeçerek Ukrayna'ya kendi bütçesinden 90 milyar euro kredi sağlamaya karar vermişti.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artırdığı yaptırım baskısı ile başa çıkabileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerdeki uzmanlar ve siyasetçiler bile, Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kontrol altına alma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi bir darbe vurduğunu belirtmişti. Putin'e göre, Batı'nın temel amacı milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/ab-konseyi-19-rusya-karsiti-yaptirim-paketinin-gecerlilik-suresini-uzatti-1102077769.html
slovakya
ukrayna
rusya
brüksel
batı
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477142_72:0:733:496_1920x0_80_0_0_86e062c74cd9e6e1a189c0122e977add.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, fico, robert fico, ab, avrupa birliği, ukrayna, yardım, rusya, nefret, brüksel, facebook, batı, vladimir putin, moskova, avrupa
slovakya, fico, robert fico, ab, avrupa birliği, ukrayna, yardım, rusya, nefret, brüksel, facebook, batı, vladimir putin, moskova, avrupa
Fico: AB, Rusya karşıtı politikasında uçurumun kenarına kadar gelmeye hazırlanıyor
Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya karşıtı politikasını ‘uçurumun kenarına’ kadar götürmeye hazır olduğunu belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya karşıtı politikasını ‘uçurumun kenarına’ kadar götürmeye hazır olduğunu söyledi.
Fico, Pazar günü Facebook sayfasından yayınladığı video mesajında, "Ukrayna için bugün itibarıyla onaylanmış olan 280 milyar euroluk askeri kredi, yaptırım paketleri, Rus varlıklarının dondurulması. Brüksel’deki yetkililerin kafalarında Rusya'ya karşı nefretin daha neler doğurduğunu artık bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Slovakya Başbakanı'na göre, AB'nin dış politikasında Rusya'ya karşı nefret ağır basıyor.
Daha önce Brüksel'de düzenlenen zirvede AB, Rusya'nın varlıklarına el koyma kararından geçici olarak vazgeçerek Ukrayna'ya kendi bütçesinden 90 milyar euro kredi sağlamaya karar vermişti.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artırdığı yaptırım baskısı ile başa çıkabileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerdeki uzmanlar ve siyasetçiler bile, Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kontrol altına alma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi bir darbe vurduğunu belirtmişti. Putin'e göre, Batı'nın temel amacı milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek.