Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kuru-temizlemeye-verilen-monttan-200-gram-altin-cikti-sahibine-teslim-edildi-1102497949.html
Kuru temizlemeye verilen monttan 200 gram altın çıktı: Sahibine teslim edildi
Kuru temizlemeye verilen monttan 200 gram altın çıktı: Sahibine teslim edildi
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Menteşe ilçesinde kuru temizlemeye bırakılan bir montun cebinde unutulan 200 gram altın, firma çalışanlarının dikkati sayesinde kısa sürede sahibine... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T16:50+0300
2026-01-05T16:50+0300
türki̇ye
muğla
altın
gram altın
kuru temizleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102498283_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd1ff9d6e9a94d32e6f41e6ff84dba16.jpg
Muğla'da, kuru temizlemeciye verilen montun cebinde unutulan yaklaşık 200 gram altın, işletme sahibi tarafından sahibine teslim edildi. Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesinde yeni açılan bir kuru temizleme firmasında yaşandı. Kuru temizleme için bırakılan montun ceplerini kontrol eden firma çalışanları, montun iç cebinde yaklaşık 200 gram külçe altın buldu.Altınlar muhafaza altına alındıDurumun işletme sahibine bildirilmesinin ardından bulunan altınlar firma görevlileri tarafından güvenli şekilde muhafaza altına alındı. Müşterinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden montun sahibine ulaşıldı.İşletme sahibi Raşit Tosun, yaşanan olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Bize bırakılan her eşya bir emanettir. Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez, herhangi bir tereddüt yaşamadan aciliyetle müşterimizi aradık. Çünkü emanete duyduğumuz saygı bunu gerektirir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/altin-ve-gumus-yilin-ilk-islem-gununde-nasil-seyrediyor-gram-altin-ve-gram-gumus-ne-kadar-oldu-1102432882.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102498283_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0b9e634eb6cf828ab91b3483c747f39b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muğla, altın, gram altın, kuru temizleme
muğla, altın, gram altın, kuru temizleme

Kuru temizlemeye verilen monttan 200 gram altın çıktı: Sahibine teslim edildi

16:50 05.01.2026
© Fotoğraf200 gram altın
200 gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Muğla’nın Menteşe ilçesinde kuru temizlemeye bırakılan bir montun cebinde unutulan 200 gram altın, firma çalışanlarının dikkati sayesinde kısa sürede sahibine ulaştırıldı.
Muğla'da, kuru temizlemeciye verilen montun cebinde unutulan yaklaşık 200 gram altın, işletme sahibi tarafından sahibine teslim edildi. Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesinde yeni açılan bir kuru temizleme firmasında yaşandı. Kuru temizleme için bırakılan montun ceplerini kontrol eden firma çalışanları, montun iç cebinde yaklaşık 200 gram külçe altın buldu.

Altınlar muhafaza altına alındı

Durumun işletme sahibine bildirilmesinin ardından bulunan altınlar firma görevlileri tarafından güvenli şekilde muhafaza altına alındı. Müşterinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden montun sahibine ulaşıldı.
İşletme sahibi Raşit Tosun, yaşanan olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bize bırakılan her eşya bir emanettir. Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez, herhangi bir tereddüt yaşamadan aciliyetle müşterimizi aradık. Çünkü emanete duyduğumuz saygı bunu gerektirir.”
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
EKONOMİ
Altın ve gümüş yılın ilk işlem gününde nasıl seyrediyor? Gram altın ve gram gümüş ne kadar oldu?
2 Ocak, 09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала