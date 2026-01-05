https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kuru-temizlemeye-verilen-monttan-200-gram-altin-cikti-sahibine-teslim-edildi-1102497949.html

Kuru temizlemeye verilen monttan 200 gram altın çıktı: Sahibine teslim edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kuru temizlemeye bırakılan bir montun cebinde unutulan 200 gram altın, firma çalışanlarının dikkati sayesinde kısa sürede sahibine... 05.01.2026

Muğla'da, kuru temizlemeciye verilen montun cebinde unutulan yaklaşık 200 gram altın, işletme sahibi tarafından sahibine teslim edildi. Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesinde yeni açılan bir kuru temizleme firmasında yaşandı. Kuru temizleme için bırakılan montun ceplerini kontrol eden firma çalışanları, montun iç cebinde yaklaşık 200 gram külçe altın buldu.Altınlar muhafaza altına alındıDurumun işletme sahibine bildirilmesinin ardından bulunan altınlar firma görevlileri tarafından güvenli şekilde muhafaza altına alındı. Müşterinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden montun sahibine ulaşıldı.İşletme sahibi Raşit Tosun, yaşanan olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Bize bırakılan her eşya bir emanettir. Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez, herhangi bir tereddüt yaşamadan aciliyetle müşterimizi aradık. Çünkü emanete duyduğumuz saygı bunu gerektirir.”

