https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kuru-temizlemeye-verilen-monttan-200-gram-altin-cikti-sahibine-teslim-edildi-1102497949.html
Kuru temizlemeye verilen monttan 200 gram altın çıktı: Sahibine teslim edildi
Kuru temizlemeye verilen monttan 200 gram altın çıktı: Sahibine teslim edildi
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Menteşe ilçesinde kuru temizlemeye bırakılan bir montun cebinde unutulan 200 gram altın, firma çalışanlarının dikkati sayesinde kısa sürede sahibine... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T16:50+0300
2026-01-05T16:50+0300
2026-01-05T16:50+0300
türki̇ye
muğla
altın
gram altın
kuru temizleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102498283_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd1ff9d6e9a94d32e6f41e6ff84dba16.jpg
Muğla'da, kuru temizlemeciye verilen montun cebinde unutulan yaklaşık 200 gram altın, işletme sahibi tarafından sahibine teslim edildi. Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesinde yeni açılan bir kuru temizleme firmasında yaşandı. Kuru temizleme için bırakılan montun ceplerini kontrol eden firma çalışanları, montun iç cebinde yaklaşık 200 gram külçe altın buldu.Altınlar muhafaza altına alındıDurumun işletme sahibine bildirilmesinin ardından bulunan altınlar firma görevlileri tarafından güvenli şekilde muhafaza altına alındı. Müşterinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden montun sahibine ulaşıldı.İşletme sahibi Raşit Tosun, yaşanan olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Bize bırakılan her eşya bir emanettir. Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez, herhangi bir tereddüt yaşamadan aciliyetle müşterimizi aradık. Çünkü emanete duyduğumuz saygı bunu gerektirir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/altin-ve-gumus-yilin-ilk-islem-gununde-nasil-seyrediyor-gram-altin-ve-gram-gumus-ne-kadar-oldu-1102432882.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102498283_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0b9e634eb6cf828ab91b3483c747f39b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muğla, altın, gram altın, kuru temizleme
muğla, altın, gram altın, kuru temizleme
Kuru temizlemeye verilen monttan 200 gram altın çıktı: Sahibine teslim edildi
Muğla’nın Menteşe ilçesinde kuru temizlemeye bırakılan bir montun cebinde unutulan 200 gram altın, firma çalışanlarının dikkati sayesinde kısa sürede sahibine ulaştırıldı.
Muğla'da, kuru temizlemeciye verilen montun cebinde unutulan yaklaşık 200 gram altın, işletme sahibi tarafından sahibine teslim edildi. Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesinde yeni açılan bir kuru temizleme firmasında yaşandı. Kuru temizleme için bırakılan montun ceplerini kontrol eden firma çalışanları, montun iç cebinde yaklaşık 200 gram külçe altın buldu.
Altınlar muhafaza altına alındı
Durumun işletme sahibine bildirilmesinin ardından bulunan altınlar firma görevlileri tarafından güvenli şekilde muhafaza altına alındı. Müşterinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden montun sahibine ulaşıldı.
İşletme sahibi Raşit Tosun, yaşanan olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Bize bırakılan her eşya bir emanettir. Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez, herhangi bir tereddüt yaşamadan aciliyetle müşterimizi aradık. Çünkü emanete duyduğumuz saygı bunu gerektirir.”