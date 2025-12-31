https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/uyusturucu-sorusturmasi-seyma-subasi-serbest-birakildi-1102398718.html
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kapsamında havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı adliye sevk edildi.Subaşı, Adli Tıp'ta saç ve kan örneği verdikten sonra hakimliğe adli kontrol şartıyla sevk edildi.Mahkeme duruşmada Şeyma Subaşı'yı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Subaşı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kapsamında havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı adliye sevk edildi.
Subaşı, Adli Tıp'ta saç ve kan örneği verdikten sonra hakimliğe adli kontrol şartıyla sevk edildi.
Mahkeme duruşmada Şeyma Subaşı'yı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.