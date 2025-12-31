Türkiye
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Subaşı... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kapsamında havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı adliye sevk edildi.Subaşı, Adli Tıp'ta saç ve kan örneği verdikten sonra hakimliğe adli kontrol şartıyla sevk edildi.Mahkeme duruşmada Şeyma Subaşı'yı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/uyusturucu-sorusturmasi-7-kisinin-mal-varligina-el-konuldu-1102397963.html
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı serbest bırakıldı

18:11 31.12.2025 (güncellendi: 18:16 31.12.2025)
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Subaşı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kapsamında havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı adliye sevk edildi.
Subaşı, Adli Tıp'ta saç ve kan örneği verdikten sonra hakimliğe adli kontrol şartıyla sevk edildi.
Mahkeme duruşmada Şeyma Subaşı'yı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.
Uyuşturucu soruşturması: 7 kişinin mal varlığına el konuldu
17:21
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturması: 7 kişinin mal varlığına el konuldu
17:21
