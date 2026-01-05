https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/italyadan-avrupaya-gronland-cagrisi-ab-net-tavir-almali-1102490668.html
İtalya’dan Avrupa’ya Grönland çağrısı: 'AB net tavır almalı'
İtalya’dan Avrupa’ya Grönland çağrısı: 'AB net tavır almalı'
Sputnik Türkiye
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği’ni Grönland’ın korunması için açık ve net bir tutum almaya çağırdı. Tajani, Donald Trump’ın Grönland’a... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T13:42+0300
2026-01-05T13:42+0300
2026-01-05T13:42+0300
avrupa
antonio tajani
donald trump
abd
grönland
avrupa birliği
ab
demokratik parti (i̇talya)
haberler
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102062192_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ca923a82177fd3d12896849ffc7a9203.jpg
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Avrupa’nın Grönland konusunda pasif kalmaması gerektiğini söyledi. Tajani, ABD’nin Grönland’a yönelik iddialarının yalnızca söylem olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.Trump’ın açıklamaları gündemdeTajani, RTL 102.5 radyosuna verdiği demeçte, “Donald Trump Grönland hakkında çok sayıda açıklama yaptı. Gerçek niyetlerinin ne olduğunu görmeliyiz. Avrupa Birliği açık bir tavır almalı” ifadelerini kullandı.'Danimarka Krallığı’nın parçası' vurgusuİtalyan Bakan, Grönland’ın Danimarka Krallığı’nın bir parçası olduğunu hatırlatarak, Avrupa Birliği’nin bu statüyü siyasi ve diplomatik olarak garanti altına alması gerektiğini dile getirdi.ABD’nin stratejik gerekçeleriTrump, daha önce Atlantic dergisine verdiği röportajda, Grönland’ın Çin ve Rus gemileri tarafından çevrelendiğini öne sürmüş ve bu nedenle ABD’nin adaya “ihtiyaç duyduğunu” savunmuştu. Açıklamalar, Avrupa başkentlerinde geniş yankı uyandırmıştı.Danimarka’dan ilhak uyarısıTrump’ın çıkışlarının ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı’nı Grönland’ı ilhak etme tehdidinden vazgeçmeye çağırmış, adanın satılık olmadığını ve geleceğinin Grönland halkına ait olduğunu net biçimde ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/israil-disisleri-bakani-turkiyeye-f-35-satisina-izin-vermeyecegiz-israil-bu-ucaktaki-teknolojisi-1102490495.html
abd
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102062192_189:0:1389:900_1920x0_80_0_0_38255f49a22ca1bd308a2e1a9a117f63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, antonio tajani, donald trump, abd, grönland, avrupa birliği, ab, demokratik parti (i̇talya), haberler
avrupa, antonio tajani, donald trump, abd, grönland, avrupa birliği, ab, demokratik parti (i̇talya), haberler
İtalya’dan Avrupa’ya Grönland çağrısı: 'AB net tavır almalı'
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği’ni Grönland’ın korunması için açık ve net bir tutum almaya çağırdı. Tajani, Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarının ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirterek, bölgenin Danimarka Krallığı içindeki statüsünün güvence altına alınmasını istedi.
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Avrupa’nın Grönland konusunda pasif kalmaması gerektiğini söyledi. Tajani, ABD’nin Grönland’a yönelik iddialarının yalnızca söylem olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.
Trump’ın açıklamaları gündemde
Tajani, RTL 102.5
radyosuna verdiği demeçte, “Donald Trump Grönland hakkında çok sayıda açıklama yaptı. Gerçek niyetlerinin ne olduğunu görmeliyiz. Avrupa Birliği açık bir tavır almalı” ifadelerini kullandı.
'Danimarka Krallığı’nın parçası' vurgusu
İtalyan Bakan, Grönland
’ın Danimarka Krallığı’nın bir parçası
olduğunu hatırlatarak, Avrupa Birliği’nin
bu statüyü siyasi ve diplomatik olarak garanti altına alması gerektiğini dile getirdi.
ABD’nin stratejik gerekçeleri
Trump, daha önce Atlantic
dergisine verdiği röportajda, Grönland’ın Çin ve Rus gemileri
tarafından çevrelendiğini öne sürmüş ve bu nedenle ABD’nin adaya “ihtiyaç duyduğunu” savunmuştu. Açıklamalar, Avrupa başkentlerinde geniş yankı uyandırmıştı.
Danimarka’dan ilhak uyarısı
Trump’ın çıkışlarının ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen
, ABD Başkanı’nı Grönland’ı ilhak etme tehdidinden
vazgeçmeye çağırmış, adanın satılık olmadığını ve geleceğinin Grönland
halkına ait olduğunu net biçimde ifade etmişti.