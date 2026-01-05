Türkiye
İtalya’dan Avrupa’ya Grönland çağrısı: 'AB net tavır almalı'
İtalya’dan Avrupa’ya Grönland çağrısı: 'AB net tavır almalı'
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'ni Grönland'ın korunması için açık ve net bir tutum almaya çağırdı. Tajani, Donald Trump'ın Grönland'a... 05.01.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102062192_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ca923a82177fd3d12896849ffc7a9203.jpg
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Avrupa’nın Grönland konusunda pasif kalmaması gerektiğini söyledi. Tajani, ABD’nin Grönland’a yönelik iddialarının yalnızca söylem olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.Trump’ın açıklamaları gündemdeTajani, RTL 102.5 radyosuna verdiği demeçte, “Donald Trump Grönland hakkında çok sayıda açıklama yaptı. Gerçek niyetlerinin ne olduğunu görmeliyiz. Avrupa Birliği açık bir tavır almalı” ifadelerini kullandı.'Danimarka Krallığı’nın parçası' vurgusuİtalyan Bakan, Grönland’ın Danimarka Krallığı’nın bir parçası olduğunu hatırlatarak, Avrupa Birliği’nin bu statüyü siyasi ve diplomatik olarak garanti altına alması gerektiğini dile getirdi.ABD’nin stratejik gerekçeleriTrump, daha önce Atlantic dergisine verdiği röportajda, Grönland’ın Çin ve Rus gemileri tarafından çevrelendiğini öne sürmüş ve bu nedenle ABD’nin adaya “ihtiyaç duyduğunu” savunmuştu. Açıklamalar, Avrupa başkentlerinde geniş yankı uyandırmıştı.Danimarka’dan ilhak uyarısıTrump’ın çıkışlarının ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı’nı Grönland’ı ilhak etme tehdidinden vazgeçmeye çağırmış, adanın satılık olmadığını ve geleceğinin Grönland halkına ait olduğunu net biçimde ifade etmişti.
İtalya’dan Avrupa’ya Grönland çağrısı: 'AB net tavır almalı'

13:42 05.01.2026
