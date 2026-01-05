https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/israil-disisleri-bakani-turkiyeye-f-35-satisina-izin-vermeyecegiz-israil-bu-ucaktaki-teknolojisi-1102490495.html

İsrail Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye F-35 satışına izin vermeyeceğiz, İsrail bu uçaktaki teknolojisi paylaşılmayacak

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharen Haskel, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail teknolojisi kullanılarak üretilen F-35 savaş uçaklarını... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan Haskel, “Olası bir satış konusunda endişelerimiz var. Uçakta kullanılan teknolojinin önemli bir bölümü İsrail’de geliştirildi ve açıkçası bunu paylaşmayacağız” dedi.Gazete, İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ile olası bir F-35 anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerinden rahatsızlık duyduğunu aktardı. Haskel, “Uçakları alsalar bile İsrail teknolojisi böyle bir anlaşmanın parçası olmayacak” ifadelerini kullandı.

