Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
İsrail Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye F-35 satışına izin vermeyeceğiz, İsrail bu uçaktaki teknolojisi paylaşılmayacak
İsrail Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye F-35 satışına izin vermeyeceğiz, İsrail bu uçaktaki teknolojisi paylaşılmayacak
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharen Haskel, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail teknolojisi kullanılarak üretilen F-35 savaş uçaklarını... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan Haskel, “Olası bir satış konusunda endişelerimiz var. Uçakta kullanılan teknolojinin önemli bir bölümü İsrail’de geliştirildi ve açıkçası bunu paylaşmayacağız” dedi.Gazete, İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ile olası bir F-35 anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerinden rahatsızlık duyduğunu aktardı. Haskel, “Uçakları alsalar bile İsrail teknolojisi böyle bir anlaşmanın parçası olmayacak” ifadelerini kullandı.
i̇srail, f-35, kathimerini, türkiye, f-35 a, f-35 lightning ii
İsrail Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye F-35 satışına izin vermeyeceğiz, İsrail bu uçaktaki teknolojisi paylaşılmayacak

13:33 05.01.2026 (güncellendi: 14:40 05.01.2026)
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharen Haskel, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail teknolojisi kullanılarak üretilen F-35 savaş uçaklarını Türkiye’ye satmasına İsrail’in izin vermeyeceğini söyledi.
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan Haskel, “Olası bir satış konusunda endişelerimiz var. Uçakta kullanılan teknolojinin önemli bir bölümü İsrail’de geliştirildi ve açıkçası bunu paylaşmayacağız” dedi.
Gazete, İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ile olası bir F-35 anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerinden rahatsızlık duyduğunu aktardı. Haskel, “Uçakları alsalar bile İsrail teknolojisi böyle bir anlaşmanın parçası olmayacak” ifadelerini kullandı.
