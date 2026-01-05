https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/israil-disisleri-bakani-turkiyeye-f-35-satisina-izin-vermeyecegiz-israil-bu-ucaktaki-teknolojisi-1102490495.html
İsrail Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye F-35 satışına izin vermeyeceğiz, İsrail bu uçaktaki teknolojisi paylaşılmayacak
İsrail Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye F-35 satışına izin vermeyeceğiz, İsrail bu uçaktaki teknolojisi paylaşılmayacak
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharen Haskel, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail teknolojisi kullanılarak üretilen F-35 savaş uçaklarını... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T13:33+0300
2026-01-05T13:33+0300
2026-01-05T14:40+0300
savunma
i̇srail
f-35
kathimerini
türkiye
f-35 a
f-35 lightning ii
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050903923_20:0:788:432_1920x0_80_0_0_ec360789b0ffac423650b14d947d59bd.jpg
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan Haskel, “Olası bir satış konusunda endişelerimiz var. Uçakta kullanılan teknolojinin önemli bir bölümü İsrail’de geliştirildi ve açıkçası bunu paylaşmayacağız” dedi.Gazete, İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ile olası bir F-35 anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerinden rahatsızlık duyduğunu aktardı. Haskel, “Uçakları alsalar bile İsrail teknolojisi böyle bir anlaşmanın parçası olmayacak” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/trumpin-venezuellayi-biz-yonetecegiz-derken-neyi-kastettigi-netlesiyor-1102488746.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/11/1050903923_116:0:692:432_1920x0_80_0_0_8cbc19e2a700913488b50ce56c162c2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, f-35, kathimerini, türkiye, f-35 a, f-35 lightning ii
i̇srail, f-35, kathimerini, türkiye, f-35 a, f-35 lightning ii
İsrail Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye F-35 satışına izin vermeyeceğiz, İsrail bu uçaktaki teknolojisi paylaşılmayacak
13:33 05.01.2026 (güncellendi: 14:40 05.01.2026)
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharen Haskel, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail teknolojisi kullanılarak üretilen F-35 savaş uçaklarını Türkiye’ye satmasına İsrail’in izin vermeyeceğini söyledi.
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan Haskel, “Olası bir satış konusunda endişelerimiz var. Uçakta kullanılan teknolojinin önemli bir bölümü İsrail’de geliştirildi ve açıkçası bunu paylaşmayacağız” dedi.
Gazete, İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ile olası bir F-35 anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerinden rahatsızlık duyduğunu aktardı. Haskel, “Uçakları alsalar bile İsrail teknolojisi böyle bir anlaşmanın parçası olmayacak” ifadelerini kullandı.