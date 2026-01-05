https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/isvicredeki-bar-yangini-felaketinde-olenlerin-kimlikleri-belirlendi-en-kucugu-14-yasinda-1102482052.html
İsviçre'deki bar yangını felaketinde ölenlerin kimlikleri belirlendi: En küçüğü 14 yaşında
İsviçre'deki bar yangını felaketinde ölenlerin kimlikleri belirlendi: En küçüğü 14 yaşında
Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki bir barda çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetti, 119 kişi yaralandı. Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken, yaşamını... 05.01.2026
i̇sviçre
İsviçre'deki bar yangını felaketinde ölenlerin kimlikleri belirlendi: En küçüğü 14 yaşında
Crans-Montana Kayak Merkezi’ndeki bir barda çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetti, 119 kişi yaralandı. Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken, yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi; hayatını kaybedenlerin yaşlarının 14 ile 39 arasında olduğu açıklandı.
İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı gecesi yerel saatle yaklaşık 01.30’da 'Le Constellation' adlı barda meydana gelen yangın bir felakete dönüşmüştü. Ölenlerin anısına 5 günlük yas ilan edilen ülkede polis, feci şekilde yanan kişilerin kimliklerini belirlediğini duyurdu.
Ölenlerin yaşları 14 ile 39 arasında değişiyor ve on beşi 18 yaşın altında. En gençler ise 14 yaşında bir İsviçreli kız ve bir Fransız erkek çocuğu. Hayatını kaybedenlerin arasında İsviçre, İtalya, Romanya, Türkiye, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsrail ve Belçika uyruklu kişiler bulunuyor.
Ağır yaralanan 6 kişinin kimliği henüz belirlenmedi
Ölen 40 kişiye ek olarak, 119 kişi de yaralandı. Çoğunun ağır yanıkları var, altısının yanığı o kadar ağır ki henüz kimlikleri tespit edilemedi.
Le Constellation barını işleten Fransız çift hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Yapılan ön soruşturmada, yangının muhtemel nedeninin, şişelerdeki havai fişeklerin tavana çok yakın taşınması olduğu tespit edildi.
Polis, yakınlarına duyulan saygı gereği, tespit ettikleri kurbanlarla ilgili daha fazla ayrıntı açıklamayacaklarını belirtti.
Le Constellation, alkol tüketme yaşının 16 olduğu kayak merkezi kasabasında, gençlerin uğrak yeri olarak bilinen bir mekandı. Valais kantonu başsavcısı Beatrice Pilloud, yaptığı açıklamada, müfettişlerin mekânın tavanındaki akustik köpüğün "sorunun nedeni" olup olmadığını ve "yönetmeliklere uygun olup olmadığını" araştırdığını belirtti.