İsviçre'deki yangın felaketinde yeni gelişme: 1 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği açıklandı
İsviçre’deki yangın felaketinde yeni gelişme: 1 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği açıklandı
İsviçre'de yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi. Yetkililer, olayda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Yangın, İsviçre’nin önemli kayak merkezlerinden Crans-Montana’da yılbaşı gecesi düzenlenen bir partide çıktı. Eğlence mekânında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek büyük bir faciaya dönüştü.Kimlik tespit çalışmaları sürüyorİsviçre polisi tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi. Şu ana kadar kimliği tespit edilenler arasında 10 İsviçre, 2 İtalyan, 1 İtalyan–Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşı, 1 Rumen ve 1 Fransız vatandaşının bulunduğu açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının da olduğu, ancak kimlik bilgilerinin henüz netleşmediği ifade edildi.Can kaybı artabilirYetkililer, yangında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, can kaybı sayısının artabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve tüm ihtimallerin değerlendirildiği bildirildi.İsviçre makamları, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüleceğini açıkladı.
SON HABERLER
İsviçre'deki yangın felaketinde yeni gelişme: 1 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği açıklandı

İsviçre Alpleri'nde yılbaşı kutlamalarında yangın
İsviçre’de yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi. Yetkililer, olayda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Yangın, İsviçre’nin önemli kayak merkezlerinden Crans-Montana’da yılbaşı gecesi düzenlenen bir partide çıktı. Eğlence mekânında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek büyük bir faciaya dönüştü.

Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

İsviçre polisi tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi. Şu ana kadar kimliği tespit edilenler arasında 10 İsviçre, 2 İtalyan, 1 İtalyan–Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşı, 1 Rumen ve 1 Fransız vatandaşının bulunduğu açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının da olduğu, ancak kimlik bilgilerinin henüz netleşmediği ifade edildi.

Can kaybı artabilir

Yetkililer, yangında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, can kaybı sayısının artabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve tüm ihtimallerin değerlendirildiği bildirildi.
İsviçre makamları, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüleceğini açıkladı.
İsviçre'deki yılbaşı faciasında yangının başladığı an ortaya çıktı: 'Korku filmi gibiydi'
2 Ocak, 12:24
DÜNYA
İsviçre'deki yılbaşı faciasında yangının başladığı an ortaya çıktı: ‘Korku filmi gibiydi’
2 Ocak, 12:24
