https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/isvicre-maduroya-bagli-varliklari-dondurdu-1102494292.html

'Tarafsız bankacılık politikası' uygulayan İsviçre, Maduro’ya bağlı varlıkları dondurdu

'Tarafsız bankacılık politikası' uygulayan İsviçre, Maduro’ya bağlı varlıkları dondurdu

Sputnik Türkiye

İsviçre, ABD güçleri tarafından Caracas’ta yakalanarak ABD’ye götürülen Venezüella’nın görevden alınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yakın çevresiyle... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T14:35+0300

2026-01-05T14:35+0300

2026-01-05T14:46+0300

dünya

venezüella

i̇sviçre

i̇sviçre federal konseyi

caracas

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1d/1072976605_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bb92febbe6f31ad6cf334dab824176bc.jpg

İsviçre Federal Konseyi’nin pazartesi günü yaptığı açıklamada, derhal yürürlüğe giren ve dört yıl boyunca geçerli olacak kararın, ‘yasa dışı yollardan elde edilmiş olabilecek’ fonların ülke dışına çıkarılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.Mevcut yaptırımlara ekAçıklamaya göre bu adım, 2018’den bu yana Venezüella’ya yönelik uygulanan mevcut yaptırımlara ek olarak hayata geçirildi.'Hükümet üyelerini kapsamıyor'İsviçre makamları, varlık dondurma kararının mevcut Venezüella hükümeti üyelerini kapsamadığını kaydetti. Yetkililer ayrıca, 'yasa dışı yollardan edinildiği tespit edilen fonların, Venezuela halkının yararına kullanılmak üzere iade edilmesi için çalışılacağını' bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/almanyadan-venezuella-cikisi-abd-eylemlerini-neye-dayandigini-uluslararasi-kamuoyuna-net-bicimde-1102492183.html

venezüella

i̇sviçre

caracas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella, i̇sviçre, i̇sviçre federal konseyi, caracas, haberler