'Tarafsız bankacılık politikası' uygulayan İsviçre, Maduro’ya bağlı varlıkları dondurdu
'Tarafsız bankacılık politikası' uygulayan İsviçre, Maduro’ya bağlı varlıkları dondurdu
İsviçre Federal Konseyi’nin pazartesi günü yaptığı açıklamada, derhal yürürlüğe giren ve dört yıl boyunca geçerli olacak kararın, ‘yasa dışı yollardan elde edilmiş olabilecek’ fonların ülke dışına çıkarılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.Mevcut yaptırımlara ekAçıklamaya göre bu adım, 2018’den bu yana Venezüella’ya yönelik uygulanan mevcut yaptırımlara ek olarak hayata geçirildi.'Hükümet üyelerini kapsamıyor'İsviçre makamları, varlık dondurma kararının mevcut Venezüella hükümeti üyelerini kapsamadığını kaydetti. Yetkililer ayrıca, 'yasa dışı yollardan edinildiği tespit edilen fonların, Venezuela halkının yararına kullanılmak üzere iade edilmesi için çalışılacağını' bildirdi.
14:35 05.01.2026 (güncellendi: 14:46 05.01.2026)
İsviçre, ABD güçleri tarafından Caracas’ta yakalanarak ABD’ye götürülen Venezüella’nın görevden alınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yakın çevresiyle bağlantılı ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurdu.
İsviçre Federal Konseyi’nin pazartesi günü yaptığı açıklamada, derhal yürürlüğe giren ve dört yıl boyunca geçerli olacak kararın, ‘yasa dışı yollardan elde edilmiş olabilecek’ fonların ülke dışına çıkarılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.
Açıklamaya göre bu adım, 2018’den bu yana Venezüella’ya yönelik uygulanan mevcut yaptırımlara ek olarak hayata geçirildi.
'Hükümet üyelerini kapsamıyor'
İsviçre makamları, varlık dondurma kararının mevcut Venezüella hükümeti üyelerini kapsamadığını kaydetti.
Yetkililer ayrıca, 'yasa dışı yollardan edinildiği tespit edilen fonların, Venezuela halkının yararına kullanılmak üzere iade edilmesi için çalışılacağını' bildirdi.