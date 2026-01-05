Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/isvicre-maduroya-bagli-varliklari-dondurdu-1102494292.html
'Tarafsız bankacılık politikası' uygulayan İsviçre, Maduro’ya bağlı varlıkları dondurdu
'Tarafsız bankacılık politikası' uygulayan İsviçre, Maduro’ya bağlı varlıkları dondurdu
Sputnik Türkiye
İsviçre, ABD güçleri tarafından Caracas’ta yakalanarak ABD’ye götürülen Venezüella’nın görevden alınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yakın çevresiyle... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T14:35+0300
2026-01-05T14:46+0300
dünya
venezüella
i̇sviçre
i̇sviçre federal konseyi
caracas
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1d/1072976605_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bb92febbe6f31ad6cf334dab824176bc.jpg
İsviçre Federal Konseyi’nin pazartesi günü yaptığı açıklamada, derhal yürürlüğe giren ve dört yıl boyunca geçerli olacak kararın, ‘yasa dışı yollardan elde edilmiş olabilecek’ fonların ülke dışına çıkarılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.Mevcut yaptırımlara ekAçıklamaya göre bu adım, 2018’den bu yana Venezüella’ya yönelik uygulanan mevcut yaptırımlara ek olarak hayata geçirildi.'Hükümet üyelerini kapsamıyor'İsviçre makamları, varlık dondurma kararının mevcut Venezüella hükümeti üyelerini kapsamadığını kaydetti. Yetkililer ayrıca, 'yasa dışı yollardan edinildiği tespit edilen fonların, Venezuela halkının yararına kullanılmak üzere iade edilmesi için çalışılacağını' bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/almanyadan-venezuella-cikisi-abd-eylemlerini-neye-dayandigini-uluslararasi-kamuoyuna-net-bicimde-1102492183.html
venezüella
i̇sviçre
caracas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1d/1072976605_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_b35c55adc09eda9acb22e05a4d541923.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezüella, i̇sviçre, i̇sviçre federal konseyi, caracas, haberler
venezüella, i̇sviçre, i̇sviçre federal konseyi, caracas, haberler

'Tarafsız bankacılık politikası' uygulayan İsviçre, Maduro’ya bağlı varlıkları dondurdu

14:35 05.01.2026 (güncellendi: 14:46 05.01.2026)
© AA / Mert Alper DervışMerkezi İsviçre’de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düştü.
Merkezi İsviçre’de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© AA / Mert Alper Dervış
Abone ol
İsviçre, ABD güçleri tarafından Caracas’ta yakalanarak ABD’ye götürülen Venezüella’nın görevden alınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yakın çevresiyle bağlantılı ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurdu.
İsviçre Federal Konseyi’nin pazartesi günü yaptığı açıklamada, derhal yürürlüğe giren ve dört yıl boyunca geçerli olacak kararın, ‘yasa dışı yollardan elde edilmiş olabilecek’ fonların ülke dışına çıkarılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Mevcut yaptırımlara ek

Açıklamaya göre bu adım, 2018’den bu yana Venezüella’ya yönelik uygulanan mevcut yaptırımlara ek olarak hayata geçirildi.

'Hükümet üyelerini kapsamıyor'

İsviçre makamları, varlık dondurma kararının mevcut Venezüella hükümeti üyelerini kapsamadığını kaydetti.
Yetkililer ayrıca, 'yasa dışı yollardan edinildiği tespit edilen fonların, Venezuela halkının yararına kullanılmak üzere iade edilmesi için çalışılacağını' bildirdi.
ABD'nin 'Saldıracağız' dediği Venezüella'da büyük patlama sesleri: Başkentte alevler yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
DÜNYA
Almanya’dan Venezüella çıkışı: ABD, 'eylemlerini' neye dayandığını uluslararası kamuoyuna net biçimde açıklamalı
14:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала