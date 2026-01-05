https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/almanyadan-venezuella-cikisi-abd-eylemlerini-neye-dayandigini-uluslararasi-kamuoyuna-net-bicimde-1102492183.html

Almanya’dan Venezüella çıkışı: ABD, 'eylemlerini' neye dayandığını uluslararası kamuoyuna net biçimde açıklamalı

Almanya Dışişleri Bakanı, ABD’nin Venezüella'daki eylemlerine ilişkin sert mesaj verdi. Berlin, Venezüella'nın geleceğine yalnızca uluslararası hukuk ve... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezüella’daki adımlarına ilişkin açıklamasında, ülkenin geleceğinin uluslararası hukuk ve demokratik ilkeler doğrultusunda yalnızca Venezuela halkı tarafından belirlenebileceğini söyledi.Berlin’den şeffaflık çağrısıAlman Hükümet Sözcüsü de, Washington’a açık çağrıda bulunarak, ABD’nin Venezuela’daki eylemlerinin neye dayandığını uluslararası kamuoyuna net biçimde açıklaması gerektiğini ifade etti. Berlin, sürecin şeffaflıkla yürütülmesini talep ediyor.'Sorularımız var, ABD ile görüşeceğiz'Dışişleri Bakanı Baerbock, konuya dair soru işaretleri bulunduğunu belirterek, bu başlıkların ABD ile doğrudan görüşüleceğini açıkladı. Almanya, müttefikler arası istişarenin zorunlu olduğunu vurguluyor.'Karmaşık bir durum' Baerbock, Venezuela’daki gelişmelerin karmaşık olduğuna dikkat çekerek, “Bu, ABD tarafından daha yakından analiz edilmesi gereken bir durum” dedi. Berlin, aceleci adımların bölgesel istikrarsızlığı derinleştirebileceği uyarısında bulundu.'Danimarka NATO üyesi ve Grönland'ın korunmasının güçlendirilmesi gerekirse bu konu NATO ittifakı içinde ele alınacaktır'Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Grönland’ın güvenliğine ilişkin açıklamasında, Danimarka’nın NATO üyesi olduğuna dikkat çekerek, bölgenin korunmasının güçlendirilmesi gerekirse konunun NATO ittifakı içinde ele alınacağını söyledi. Berlin, sürecin müttefikler arası istişareyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

