https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/akomdan-lodos-uyarisi-firtinanin-hizi-80-kilometreyi-bulacak-1102446464.html

AKOM'dan 'lodos' uyarısı: Fırtınanın hızı 80 kilometreyi bulacak

AKOM'dan 'lodos' uyarısı: Fırtınanın hızı 80 kilometreyi bulacak

Sputnik Türkiye

AKOM, yarın İstanbul'da etkili olacak lodos fırtınası için uyardı. Fırtınanın hızının saatte 80 kilometreyi bulabileceği belirtildi. 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T16:52+0300

2026-01-02T16:52+0300

2026-01-02T16:52+0300

türki̇ye

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

hava durumu

hava sıcaklığı

i̇stanbul

fırtına

lodos

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1a/1077793781_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f4516c2b498b43c3227a53d98c898fe3.jpg

AKOM'dan bu kez de İstanbul için fırtına uyarısı geldi. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak lodos fırtınası nedeniyle uyarı yayımlanırken, fırtınanın hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. İyi haber ise lodosla birlikte hava sıcaklıkları 13 ila 16 derece civarına yükselecek.Soğuk hava gidiyor lodos fırtınası geliyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak. Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.Yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Pazar gecesine kadar sürecekPazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/ibb-acikladi-istanbulda-kar-yagisinin-en-yogun-oldugu-ilceler-belli-oldu-1102443972.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbulda haftasonu hava nasıl olacak, haftasonu hava durumu, haftasonu kar yağacak mı, haftasonu rüzgar olacak mı