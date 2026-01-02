https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/akomdan-lodos-uyarisi-firtinanin-hizi-80-kilometreyi-bulacak-1102446464.html
AKOM'dan 'lodos' uyarısı: Fırtınanın hızı 80 kilometreyi bulacak
AKOM'dan 'lodos' uyarısı: Fırtınanın hızı 80 kilometreyi bulacak
Sputnik Türkiye
02.01.2026
AKOM'dan bu kez de İstanbul için fırtına uyarısı geldi. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak lodos fırtınası nedeniyle uyarı yayımlanırken, fırtınanın hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. İyi haber ise lodosla birlikte hava sıcaklıkları 13 ila 16 derece civarına yükselecek.Soğuk hava gidiyor lodos fırtınası geliyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak. Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.Yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Pazar gecesine kadar sürecekPazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
AKOM'dan bu kez de İstanbul için fırtına uyarısı geldi. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak lodos fırtınası nedeniyle uyarı yayımlanırken, fırtınanın hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. İyi haber ise lodosla birlikte hava sıcaklıkları 13 ila 16 derece civarına yükselecek.
Soğuk hava gidiyor lodos fırtınası geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak. Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.
Yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar gecesine kadar sürecek
Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.