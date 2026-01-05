https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/israil-gazzenin-kuzeyinde-sari-hat-otesine-gecti-guneyi-bombaladi-1102497985.html
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 'sarı hat' ötesine geçti, güneyi bombaladı
İsrail, Gazze’nin kuzeyinde ‘sarı hat’ ötesine geçti, güneyi bombaladı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda yer alan ve askeri kontrol sınırı olarak tanımlanan 'sarı hattın' ötesine geçerek işgal alanını genişletti.
Katar merkezli Al Jazeera’nin aktardığı bilgilere göre, son 24 saat içinde özellikle Gazze kentinin doğusundaki Tuffah, Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde sarı hattın aşıldığı görüldü.Bu adımların, Filistinlileri Gazze Şeridi içinde giderek daha küçük alanlara sıkıştırdığı belirtiliyor. İsrail ordusunun, Gazze’nin ana ulaşım arterlerinden Salahaddin Caddesi’ne doğru yaklaşması nedeniyle, bölgede sığınan çok sayıda yerinden edilmiş aile de yeniden kaçmak zorunda kaldı.Gazze’nin güneyine yoğun bombardımanPazartesi günü Gazze’nin güneyinde, özellikle Refah ile Han Yunus’un kuzey ve doğu kesimlerinde topçu atışları ve helikopter saldırıları yeniden başladı. Pazar günü de İsrail, doğrudan askeri kontrolü dışında kalan bazı bölgelere saldırılar düzenledi. Sağlık kaynakları, Han Yunus’ta düzenlenen ayrı saldırılarda en az üç Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Gazze’nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı’nda el-Şana ailesine ait beş katlı bir bina çöktü. Binanın, 2023 sonunda düzenlenen İsrail bombardımanında ağır hasar aldığı belirtildi. Refah Sınır Kapısı: ‘Tek yönlü çıkış’ mı?Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılabileceğine dair beklentiler Gazze’de hem umut hem de derin bir kaygı yaratıyor. Kapının açılması, yaralı ve hastaların tedaviye erişimi, ailelerin birleşmesi ve sınırlı da olsa hareket özgürlüğü anlamına gelebilir.Ancak birçok Gazzeli, açılışın geçici ve sınırlı olmasından endişe ediyor. Daha büyük bir korku ise Refah’ın ‘tek yönlü bir çıkışa’ dönüştürülmesi ihtimali. Bu durum, Filistinliler arasında ‘kalıcı sürgün’ endişelerini artırıyor.Can kaybı 71 bini aştıGazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Ekim 2023’te başlayan savaşta şu ana kadar en az 71 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin 264 kişi yaralandı. Ateşkesin kabul edildiği son üç ayda ise en az 420 kişi yaşamını yitirdi.İsrail ordusu, Gazze geçiş noktalarında biriken büyük miktardaki uluslararası insani yardımın girişini engellemeye devam ederken, bölgede yardım sıkıntısı olmadığını savunuyor. Birleşmiş Milletler ve sahada çalışan yardım kuruluşları ise bu açıklamaları yalanlıyor.
