İrlanda Başbakanı’ndan Pekin’de 'açık ticaret' vurgusu: Stratejik iletişimin güçlendirilmesi masada

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Pekin’de Çin lideri Şi Cinping ile yaptığı görüşmede 'açık ticaret' çağrısı yaptı. Ziyaret, AB-Çin ticari gerilimlerinin... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, beş günlük Çin ziyareti kapsamında Şi Cinping ile Pekin’de bir araya geldi. Martin, görüşmede İrlanda’nın ticarette açıklığı savunduğunu belirterek, “Açık ticarete ve açık ilişkilere inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Martin, ülkelerin birbirine ekonomik olarak bağımlı olduğuna dikkat çekerek, bu yaklaşımın iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.Çin’den 'istikrarlı ilişkiler' mesajıÇin lideri Şi Cinping ise ikili ticaret ve yatırımlardaki artışı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Şi, İrlanda ile ilişkilerin 'uzun vadeli ve istikrarlı şekilde gelişmesini' istediklerini ifade etti.Çin tarafı, stratejik iletişimin güçlendirilmesi ve pratik iş birliklerinin artırılmasının, Çin-Avrupa ilişkilerine de ivme kazandıracağını belirtti.AB-Çin gerilimi gölgesinde ziyaretMartin’in ziyareti, Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin sürdüğü bir döneme denk geldi. İrlanda’nın temmuz ayında AB Dönem Başkanlığını devralacak olması, temaslara ayrı bir önem kazandırdı.Başbakan Martin’in ayrıca Çin Başbakanı Li Qiang ile de görüşmesi ve ardından Şanghay’a geçmesinin beklendiği aktarıldı.Çin, İrlanda’nın Asya’daki en büyük ticaret ortağı olurken, küresel ölçekte beşinci sırada yer alıyor. İrlanda’dan Çin’e başlıca ihracat kalemleri arasında tıbbi ekipman, ilaç, bilgisayar hizmetleri ve tarım ürünleri bulunuyor.

