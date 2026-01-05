https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/hollandada-kar-alarmi-ulasim-durma-noktasina-geldi-1102495046.html
Hollanda’da kar alarmı: Ulaşım durma noktasına geldi
Hollanda’da kar alarmı: Ulaşım durma noktasına geldi
Hollanda'da pazartesi günü etkili olan kar yağışı, hava, tren ve kara ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı. Yüzlerce uçuş iptal edilirken, Amsterdam... 05.01.2026
Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından biri olan Amsterdam Schiphol Airport, kar yağışı nedeniyle pazartesi sabahı yaklaşık 500 uçuşu iptal etti. Havalimanı, öğlene kadar inişlere kapatıldı.Hollanda basınına yansıyan bilgilere göre, Amsterdam’a yönelen birçok uçak başka havalimanlarına gönderildi. Schiphol’de kar ve buzlanma nedeniyle cuma gününden bu yana her gün yüzlerce seferin iptal edildiği aktarıldı.Tren seferleri durdu, yollar kilitlendiKar yağışı ülkenin büyük bölümünde etkili olurken, Hollanda Demiryolları (NS), Amsterdam çevresinde tren seferlerinin tamamen durduğunu açıkladı. Ülke genelinde toplu taşımanın birçok noktada ciddi şekilde aksadığı bildirildi.Kar ve buzlanma, kara yollarında da kazalara ve uzun gecikmelere yol açtı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta boyunca Hollanda genelinde etkisini sürdürmesinin beklendiğini aktardı. Ulaşımda aksamaların devam edebileceği belirtilirken, acil durum ekipleri teyakkuz halinde tutuluyor.
