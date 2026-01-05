Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/hollandada-kar-alarmi-ulasim-durma-noktasina-geldi-1102495046.html
Hollanda’da kar alarmı: Ulaşım durma noktasına geldi
Hollanda’da kar alarmı: Ulaşım durma noktasına geldi
Sputnik Türkiye
Hollanda’da pazartesi günü etkili olan kar yağışı, hava, tren ve kara ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı. Yüzlerce uçuş iptal edilirken, Amsterdam... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T15:40+0300
2026-01-05T15:40+0300
dünya
avrupa
amsterdam
meteoroloji
kar yağışı
ulaşım
tren seferi
uçuş iptal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100091564_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5d7308b1408c84613f6ddfdd3301a8ee.jpg
Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından biri olan Amsterdam Schiphol Airport, kar yağışı nedeniyle pazartesi sabahı yaklaşık 500 uçuşu iptal etti. Havalimanı, öğlene kadar inişlere kapatıldı.Hollanda basınına yansıyan bilgilere göre, Amsterdam’a yönelen birçok uçak başka havalimanlarına gönderildi. Schiphol’de kar ve buzlanma nedeniyle cuma gününden bu yana her gün yüzlerce seferin iptal edildiği aktarıldı.Tren seferleri durdu, yollar kilitlendiKar yağışı ülkenin büyük bölümünde etkili olurken, Hollanda Demiryolları (NS), Amsterdam çevresinde tren seferlerinin tamamen durduğunu açıkladı. Ülke genelinde toplu taşımanın birçok noktada ciddi şekilde aksadığı bildirildi.Kar ve buzlanma, kara yollarında da kazalara ve uzun gecikmelere yol açtı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta boyunca Hollanda genelinde etkisini sürdürmesinin beklendiğini aktardı. Ulaşımda aksamaların devam edebileceği belirtilirken, acil durum ekipleri teyakkuz halinde tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/abden-trumpin-gronland-cikisina-yanit-danimarkayi-tamamen-destekliyoruz-ulusal-egemenlik-1102493634.html
amsterdam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100091564_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_80d55ec35468d0bd702c3b8da4a5afac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, amsterdam, meteoroloji, kar yağışı, ulaşım, tren seferi, uçuş iptal
avrupa, amsterdam, meteoroloji, kar yağışı, ulaşım, tren seferi, uçuş iptal

Hollanda’da kar alarmı: Ulaşım durma noktasına geldi

15:40 05.01.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBelçika'da uçuşlar iptal
Belçika'da uçuşlar iptal - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Hollanda’da pazartesi günü etkili olan kar yağışı, hava, tren ve kara ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı. Yüzlerce uçuş iptal edilirken, Amsterdam çevresindeki tren seferleri tamamen durdu.
Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından biri olan Amsterdam Schiphol Airport, kar yağışı nedeniyle pazartesi sabahı yaklaşık 500 uçuşu iptal etti. Havalimanı, öğlene kadar inişlere kapatıldı.
Hollanda basınına yansıyan bilgilere göre, Amsterdam’a yönelen birçok uçak başka havalimanlarına gönderildi. Schiphol’de kar ve buzlanma nedeniyle cuma gününden bu yana her gün yüzlerce seferin iptal edildiği aktarıldı.

Tren seferleri durdu, yollar kilitlendi

Kar yağışı ülkenin büyük bölümünde etkili olurken, Hollanda Demiryolları (NS), Amsterdam çevresinde tren seferlerinin tamamen durduğunu açıkladı. Ülke genelinde toplu taşımanın birçok noktada ciddi şekilde aksadığı bildirildi.
Kar ve buzlanma, kara yollarında da kazalara ve uzun gecikmelere yol açtı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta boyunca Hollanda genelinde etkisini sürdürmesinin beklendiğini aktardı. Ulaşımda aksamaların devam edebileceği belirtilirken, acil durum ekipleri teyakkuz halinde tutuluyor.
danimarka ve avrupa birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
DÜNYA
AB’den Trump’ın Grönland çıkışına yanıt: Danimarka’yı tamamen destekliyoruz, ulusal egemenlik tartışılmaz
14:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала