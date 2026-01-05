Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/abden-trumpin-gronland-cikisina-yanit-danimarkayi-tamamen-destekliyoruz-ulusal-egemenlik-1102493634.html
AB’den Trump’ın Grönland çıkışına yanıt: Danimarka’yı tamamen destekliyoruz, ulusal egemenlik tartışılmaz
AB’den Trump’ın Grönland çıkışına yanıt: Danimarka’yı tamamen destekliyoruz, ulusal egemenlik tartışılmaz
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. AB Komisyonu Sözcüsü, Birliğin Danimarka’yı tamamen desteklediğini vurgulayarak... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T14:30+0300
2026-01-05T14:38+0300
dünya
brüksel
grönland
donald trump
ulusal yabancılar merkezi (danimarka)
avrupa birliği
ab
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102494619_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_f7fbdf04c18cb6c1cfe0401e1e5dfaba.jpg
Avrupa Birliği adına konuşan Komisyon Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarının dikkatle dinlendiğini belirtti. Sözcü, Avrupa Birliği’nin bu süreçte Danimarka’yı tamamen desteklediğini açıkça ifade etti.'Ulusal egemenlik tartışılmaz'AB Komisyonu Sözcüsü, Grönland’a ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Birliğin ulusal egemenlik ilkelerini savunmaya devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, Avrupa’nın sınırları ve egemenlik alanlarının tek taraflı beyanlarla sorgulanamayacağı mesajı öne çıktı.Grönland vurgusuBrüksel, Grönland’ın Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olduğuna dikkat çekerek, bu statünün uluslararası hukuk ve Avrupa ilkeleri çerçevesinde korunacağını kaydetti.AB’den birlik ve dayanışma çağrısıAvrupa Sözcüsü, AB’nin yalnızca Danimarka’yla değil, tüm üye ülkelerle egemenlik, toprak bütünlüğü ve çok taraflı diplomasi temelinde dayanışmayı sürdüreceğini belirtti. Brüksel, gerilimi artıracak söylemler yerine diyalog ve hukuk vurgusunu yineledi.AB’den, Venezüella'ya yeşil, Grönland'a kırmızı ışıkAvrupa Birliği Komisyonu, ABD’nin Venezüella’daki eylemlerinin ülkede demokratik bir geçiş için fırsat doğurduğunu açıkladı. Brüksel, sürecin uluslararası hukuk, kapsayıcı diyalog ve özgür seçimler temelinde ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/maduro-abdde-ilk-kez-hakim-karsisina-cikiyor-hangi-suclamalar-yoneltildi-olasi-cezalar-neler-1102492838.html
brüksel
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102494619_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_e675cd54cc330bba80af0b667a758f64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brüksel, grönland, donald trump, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), avrupa birliği, ab, avrupa
brüksel, grönland, donald trump, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), avrupa birliği, ab, avrupa

AB’den Trump’ın Grönland çıkışına yanıt: Danimarka’yı tamamen destekliyoruz, ulusal egemenlik tartışılmaz

14:30 05.01.2026 (güncellendi: 14:38 05.01.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturdanimarka ve avrupa birliği
danimarka ve avrupa birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Avrupa Birliği, Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. AB Komisyonu Sözcüsü, Birliğin Danimarka’yı tamamen desteklediğini vurgulayarak, ulusal egemenlik ilkesinin kararlılıkla savunulacağını açıkladı. Brüksel, Grönland’ın statüsünün tartışma konusu yapılamayacağını bildirdi.
Avrupa Birliği adına konuşan Komisyon Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarının dikkatle dinlendiğini belirtti. Sözcü, Avrupa Birliği’nin bu süreçte Danimarka’yı tamamen desteklediğini açıkça ifade etti.

'Ulusal egemenlik tartışılmaz'

AB Komisyonu Sözcüsü, Grönland’a ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Birliğin ulusal egemenlik ilkelerini savunmaya devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, Avrupa’nın sınırları ve egemenlik alanlarının tek taraflı beyanlarla sorgulanamayacağı mesajı öne çıktı.

Grönland vurgusu

Brüksel, Grönland’ın Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olduğuna dikkat çekerek, bu statünün uluslararası hukuk ve Avrupa ilkeleri çerçevesinde korunacağını kaydetti.

AB’den birlik ve dayanışma çağrısı

Avrupa Sözcüsü, AB’nin yalnızca Danimarka’yla değil, tüm üye ülkelerle egemenlik, toprak bütünlüğü ve çok taraflı diplomasi temelinde dayanışmayı sürdüreceğini belirtti. Brüksel, gerilimi artıracak söylemler yerine diyalog ve hukuk vurgusunu yineledi.

AB’den, Venezüella'ya yeşil, Grönland'a kırmızı ışık

Avrupa Birliği Komisyonu, ABD’nin Venezüella’daki eylemlerinin ülkede demokratik bir geçiş için fırsat doğurduğunu açıkladı. Brüksel, sürecin uluslararası hukuk, kapsayıcı diyalog ve özgür seçimler temelinde ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.
Maduro'nun duruşması Daniel Patrick Moynihan Mahkemesi'nde görülecek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
DÜNYA
Kaçırılan Maduro ABD'de: İlk kez hakim karşısına çıkıyor, suçlamalar ve olası cezalar neler?
14:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала