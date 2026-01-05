https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/abden-trumpin-gronland-cikisina-yanit-danimarkayi-tamamen-destekliyoruz-ulusal-egemenlik-1102493634.html

AB’den Trump’ın Grönland çıkışına yanıt: Danimarka’yı tamamen destekliyoruz, ulusal egemenlik tartışılmaz

AB’den Trump’ın Grönland çıkışına yanıt: Danimarka’yı tamamen destekliyoruz, ulusal egemenlik tartışılmaz

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği, Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. AB Komisyonu Sözcüsü, Birliğin Danimarka’yı tamamen desteklediğini vurgulayarak... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T14:30+0300

2026-01-05T14:30+0300

2026-01-05T14:38+0300

dünya

brüksel

grönland

donald trump

ulusal yabancılar merkezi (danimarka)

avrupa birliği

ab

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102494619_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_f7fbdf04c18cb6c1cfe0401e1e5dfaba.jpg

Avrupa Birliği adına konuşan Komisyon Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarının dikkatle dinlendiğini belirtti. Sözcü, Avrupa Birliği’nin bu süreçte Danimarka’yı tamamen desteklediğini açıkça ifade etti.'Ulusal egemenlik tartışılmaz'AB Komisyonu Sözcüsü, Grönland’a ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Birliğin ulusal egemenlik ilkelerini savunmaya devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, Avrupa’nın sınırları ve egemenlik alanlarının tek taraflı beyanlarla sorgulanamayacağı mesajı öne çıktı.Grönland vurgusuBrüksel, Grönland’ın Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olduğuna dikkat çekerek, bu statünün uluslararası hukuk ve Avrupa ilkeleri çerçevesinde korunacağını kaydetti.AB’den birlik ve dayanışma çağrısıAvrupa Sözcüsü, AB’nin yalnızca Danimarka’yla değil, tüm üye ülkelerle egemenlik, toprak bütünlüğü ve çok taraflı diplomasi temelinde dayanışmayı sürdüreceğini belirtti. Brüksel, gerilimi artıracak söylemler yerine diyalog ve hukuk vurgusunu yineledi.AB’den, Venezüella'ya yeşil, Grönland'a kırmızı ışıkAvrupa Birliği Komisyonu, ABD’nin Venezüella’daki eylemlerinin ülkede demokratik bir geçiş için fırsat doğurduğunu açıkladı. Brüksel, sürecin uluslararası hukuk, kapsayıcı diyalog ve özgür seçimler temelinde ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/maduro-abdde-ilk-kez-hakim-karsisina-cikiyor-hangi-suclamalar-yoneltildi-olasi-cezalar-neler-1102492838.html

brüksel

grönland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brüksel, grönland, donald trump, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), avrupa birliği, ab, avrupa