AB’den Trump’ın Grönland çıkışına yanıt: Danimarka’yı tamamen destekliyoruz, ulusal egemenlik tartışılmaz

Avrupa Birliği, Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. AB Komisyonu Sözcüsü, Birliğin Danimarka’yı tamamen desteklediğini vurgulayarak... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği adına konuşan Komisyon Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarının dikkatle dinlendiğini belirtti. Sözcü, Avrupa Birliği’nin bu süreçte Danimarka’yı tamamen desteklediğini açıkça ifade etti.'Ulusal egemenlik tartışılmaz'AB Komisyonu Sözcüsü, Grönland’a ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Birliğin ulusal egemenlik ilkelerini savunmaya devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, Avrupa’nın sınırları ve egemenlik alanlarının tek taraflı beyanlarla sorgulanamayacağı mesajı öne çıktı.Grönland vurgusuBrüksel, Grönland’ın Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olduğuna dikkat çekerek, bu statünün uluslararası hukuk ve Avrupa ilkeleri çerçevesinde korunacağını kaydetti.AB’den birlik ve dayanışma çağrısıAvrupa Sözcüsü, AB’nin yalnızca Danimarka’yla değil, tüm üye ülkelerle egemenlik, toprak bütünlüğü ve çok taraflı diplomasi temelinde dayanışmayı sürdüreceğini belirtti. Brüksel, gerilimi artıracak söylemler yerine diyalog ve hukuk vurgusunu yineledi.AB’den, Venezüella'ya yeşil, Grönland'a kırmızı ışıkAvrupa Birliği Komisyonu, ABD’nin Venezüella’daki eylemlerinin ülkede demokratik bir geçiş için fırsat doğurduğunu açıkladı. Brüksel, sürecin uluslararası hukuk, kapsayıcı diyalog ve özgür seçimler temelinde ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.
14:30 05.01.2026 (güncellendi: 14:38 05.01.2026)
Avrupa Birliği, Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. AB Komisyonu Sözcüsü, Birliğin Danimarka’yı tamamen desteklediğini vurgulayarak, ulusal egemenlik ilkesinin kararlılıkla savunulacağını açıkladı. Brüksel, Grönland’ın statüsünün tartışma konusu yapılamayacağını bildirdi.
