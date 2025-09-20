Artvin Borçka'da aşırı yağış nedeniyle tarihi üç gözlü köprü çöktü

Türkiye
Artvin Borçka ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Deviskel Deresi'ninde su seviyesi yükseldi. Dere üzerindeki tarihi köprü çöktü.
Artvin'in Borçka ilçesinde aşırı yağışlar ilçe merkezindeki Deviskel Deresi'nde su seviyesini ve şiddetini artırdı. Suların şiddeti nedeniyle dere üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü yıkıldı. Saatler içerisinde çöktüİlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, sabah saatlerinde sağlam olarak görüntülendi.Geçen sürede yağışların şiddetini artırması ve deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tarihi köprü çöktü. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, köprünün çökmeden önce aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Köprünün yıkılmasından dolayı üzüntü duyduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici." dedi.Polis, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen köprünün çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı.
© Yusuf OkurArtvin
Artvin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
© Yusuf Okur
Artvin Borçka ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Deviskel Deresi'ninde su seviyesi yükseldi. Dere üzerindeki tarihi köprü çöktü.
Artvin'in Borçka ilçesinde aşırı yağışlar ilçe merkezindeki Deviskel Deresi'nde su seviyesini ve şiddetini artırdı. Suların şiddeti nedeniyle dere üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü yıkıldı.
© Yusuf OkurArtvin
Artvin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
Artvin
© Yusuf Okur

Saatler içerisinde çöktü

İlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, sabah saatlerinde sağlam olarak görüntülendi.
Geçen sürede yağışların şiddetini artırması ve deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tarihi köprü çöktü. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, köprünün çökmeden önce aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Köprünün yıkılmasından dolayı üzüntü duyduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici." dedi.
Polis, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen köprünün çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı.
