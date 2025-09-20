https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/artvin-borckada-asiri-yagis-nedeniyle-tarihi-uc-gozlu-kopru-coktu-1099531229.html
Artvin Borçka'da aşırı yağış nedeniyle tarihi üç gözlü köprü çöktü
Artvin Borçka'da aşırı yağış nedeniyle tarihi üç gözlü köprü çöktü
Sputnik Türkiye
Artvin Borçka ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Deviskel Deresi'ninde su seviyesi yükseldi. Dere üzerindeki tarihi köprü çöktü. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T17:24+0300
2025-09-20T17:24+0300
2025-09-20T17:24+0300
türki̇ye
artvin
aşırı yağışlar
sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099530771_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_16b00c81f28995a8e0e90841d7124f64.jpg
Artvin'in Borçka ilçesinde aşırı yağışlar ilçe merkezindeki Deviskel Deresi'nde su seviyesini ve şiddetini artırdı. Suların şiddeti nedeniyle dere üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü yıkıldı. Saatler içerisinde çöktüİlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, sabah saatlerinde sağlam olarak görüntülendi.Geçen sürede yağışların şiddetini artırması ve deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tarihi köprü çöktü. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, köprünün çökmeden önce aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Köprünün yıkılmasından dolayı üzüntü duyduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici." dedi.Polis, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen köprünün çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/rizede-saganak-yagis-hayati-felc-etti-yol-coktu-heyelanlar-meydana-geldi-1099523861.html
türki̇ye
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099530771_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d36e6bfa3b72f9d22a3d7ce52bdd20a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
artvin, aşırı yağışlar, sağanak
artvin, aşırı yağışlar, sağanak
Artvin Borçka'da aşırı yağış nedeniyle tarihi üç gözlü köprü çöktü
Artvin Borçka ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Deviskel Deresi'ninde su seviyesi yükseldi. Dere üzerindeki tarihi köprü çöktü.
Artvin'in Borçka ilçesinde aşırı yağışlar ilçe merkezindeki Deviskel Deresi'nde su seviyesini ve şiddetini artırdı. Suların şiddeti nedeniyle dere üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü yıkıldı.
İlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, sabah saatlerinde sağlam olarak görüntülendi.
Geçen sürede yağışların şiddetini artırması ve deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tarihi köprü çöktü. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, köprünün çökmeden önce aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Köprünün yıkılmasından dolayı üzüntü duyduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici." dedi.
Polis, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen köprünün çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı.