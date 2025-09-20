https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/artvin-borckada-asiri-yagis-nedeniyle-tarihi-uc-gozlu-kopru-coktu-1099531229.html

Artvin Borçka'da aşırı yağış nedeniyle tarihi üç gözlü köprü çöktü

Artvin Borçka'da aşırı yağış nedeniyle tarihi üç gözlü köprü çöktü

Artvin Borçka ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Deviskel Deresi'ninde su seviyesi yükseldi. Dere üzerindeki tarihi köprü çöktü. 20.09.2025

Artvin'in Borçka ilçesinde aşırı yağışlar ilçe merkezindeki Deviskel Deresi'nde su seviyesini ve şiddetini artırdı. Suların şiddeti nedeniyle dere üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü yıkıldı. Saatler içerisinde çöktüİlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, sabah saatlerinde sağlam olarak görüntülendi.Geçen sürede yağışların şiddetini artırması ve deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tarihi köprü çöktü. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, köprünün çökmeden önce aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Köprünün yıkılmasından dolayı üzüntü duyduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici." dedi.Polis, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen köprünün çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı.

