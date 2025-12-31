https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/sanatci-cahit-berkay-araciyla-bir-restorandan-iceri-girdi-1102401402.html

Sanatçı Cahit Berkay aracıyla bir restorandan içeri girdi: 'Kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu'

Sanatçı Cahit Berkay aracıyla bir restorandan içeri girdi: 'Kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu'

Esenyurt'ta Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay otomobilini otoparka park edeceği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. Restoranın cam duvarını kırarak içeriye giren otomobil garsona çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan garson, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, Berkay da kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili açıklama yapan restoranın müdürü Metin Bozacı, Cahit Berkay'ın daha öncesinde telefon açarak baklava sipariş ettiğini söyledi.Berkay'ın siparişini almak için restorana aracıyla geldiğini aktaran Bozacı "Bir ses duydum ve bir baktım Cahit Bey'in arabası içeride. Ne olduğunu anlamadım, tabii ben yere düştüm, garson arkadaşa vurdu. Arabanın kapısını açtım, baktım Cahit Bey. Cahit Bey'in şekeri düşmüş olabilir, çünkü kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Ben de şoktaydım. Verilmiş sadakamız varmış gerçekten Allah korudu. Garsonun da bir şeyden haberi yok, kendi işini yapıyor, salonda dolaşıyordu. Araba vurunca garson uçtu, ben yerlerde süründüm" ifadelerini kullandı.Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Cahit Berkay ve garsonun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bozacı, "İkisinde de bir sıkıntı olmadı, Allah korudu gerçekten bizi" şeklinde konuştu.

