https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/sanatci-cahit-berkay-araciyla-bir-restorandan-iceri-girdi-1102401402.html
Sanatçı Cahit Berkay aracıyla bir restorandan içeri girdi: 'Kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu'
Sanatçı Cahit Berkay aracıyla bir restorandan içeri girdi: 'Kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sanatçı Cahit Berkay siparişini teslim almak için geldiği bir restoranın cam duvarından içeri girdiği bir kaza geçirdi. Kazada bir garson... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T21:33+0300
2025-12-31T21:33+0300
2025-12-31T22:05+0300
cahit berkay
i̇stanbul
türki̇ye
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1f/1102401499_0:607:1200:1282_1920x0_80_0_0_478d7cddfb99ea35768f0355f51c7a71.jpg
Esenyurt'ta Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay otomobilini otoparka park edeceği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. Restoranın cam duvarını kırarak içeriye giren otomobil garsona çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan garson, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, Berkay da kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili açıklama yapan restoranın müdürü Metin Bozacı, Cahit Berkay'ın daha öncesinde telefon açarak baklava sipariş ettiğini söyledi.Berkay'ın siparişini almak için restorana aracıyla geldiğini aktaran Bozacı "Bir ses duydum ve bir baktım Cahit Bey'in arabası içeride. Ne olduğunu anlamadım, tabii ben yere düştüm, garson arkadaşa vurdu. Arabanın kapısını açtım, baktım Cahit Bey. Cahit Bey'in şekeri düşmüş olabilir, çünkü kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Ben de şoktaydım. Verilmiş sadakamız varmış gerçekten Allah korudu. Garsonun da bir şeyden haberi yok, kendi işini yapıyor, salonda dolaşıyordu. Araba vurunca garson uçtu, ben yerlerde süründüm" ifadelerini kullandı.Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Cahit Berkay ve garsonun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bozacı, "İkisinde de bir sıkıntı olmadı, Allah korudu gerçekten bizi" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/artvinde-cig-meydana-geldi-cig-altinda-cobanlarin-kalmis-olabilecegi-seklinde-bir-ihbar-var-1102394981.html
i̇stanbul
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1f/1102401499_0:494:1200:1394_1920x0_80_0_0_82777128c143b8c28ccd6557ae2577c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cahit berkay, i̇stanbul, kaza
cahit berkay, i̇stanbul, kaza
Sanatçı Cahit Berkay aracıyla bir restorandan içeri girdi: 'Kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu'
21:33 31.12.2025 (güncellendi: 22:05 31.12.2025)
İstanbul'da sanatçı Cahit Berkay siparişini teslim almak için geldiği bir restoranın cam duvarından içeri girdiği bir kaza geçirdi. Kazada bir garson yaralanırken Berkay kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olay anında sanatçının hiçbir şey hatırlamadığı belirtildi.
Esenyurt'ta Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay otomobilini otoparka park edeceği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. Restoranın cam duvarını kırarak içeriye giren otomobil garsona çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan garson, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, Berkay da kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili açıklama yapan restoranın müdürü Metin Bozacı, Cahit Berkay'ın daha öncesinde telefon açarak baklava sipariş ettiğini söyledi.
Berkay'ın siparişini almak için restorana aracıyla geldiğini aktaran Bozacı "Bir ses duydum ve bir baktım Cahit Bey'in arabası içeride. Ne olduğunu anlamadım, tabii ben yere düştüm, garson arkadaşa vurdu. Arabanın kapısını açtım, baktım Cahit Bey. Cahit Bey'in şekeri düşmüş olabilir, çünkü kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Ben de şoktaydım. Verilmiş sadakamız varmış gerçekten Allah korudu. Garsonun da bir şeyden haberi yok, kendi işini yapıyor, salonda dolaşıyordu. Araba vurunca garson uçtu, ben yerlerde süründüm" ifadelerini kullandı.
Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Cahit Berkay ve garsonun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bozacı, "İkisinde de bir sıkıntı olmadı, Allah korudu gerçekten bizi" şeklinde konuştu.