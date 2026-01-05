Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/gronland-sosyal-medyada--abd-bayragiyla-paylasildi-basbakandan-korku-ve-endiseye-gerek-aciklamasi-1102477739.html
Grönland sosyal medyada ABD bayrağıyla paylaşıldı: Başbakan'dan 'korku ve endişeye gerek' açıklaması geldi
Grönland sosyal medyada ABD bayrağıyla paylaşıldı: Başbakan'dan 'korku ve endişeye gerek' açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
Podcast yayıncısı Katie Miller'ın sosyal medya hesabından Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasıyla ilgili Grönland Başbakanı Nielsen "Geleceğimiz sosyal medya... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T00:59+0300
2026-01-05T00:59+0300
grönland
dünya
stephen miller
nielsen
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094384812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c0112d4c487c08239888c10700d2130.jpg
Sosyal medya platformu hesabından podcast yayıncısı Katie Miller'ın "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasına ilişkin Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen Grönland açıklama yaptı.Grönland'ın satılık olmadığını yineleyen Nielsen "Geleceğimiz sosyal medya tarafından şekillenmeyecek. Şunu söylemek isterim ki, korku ve endişeye gerek yok. Fotoğraf saygısızlık içeriyor. Ülkeler arasındaki ilişkiller saygı ve uluslarararası hukuka dayanır, haklarımızı görmezden gelen ayrılıkçı ifadeler kullanılmamalı" değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan podcast yayıncısı Katie Miller, ABD’nin Venezüella’ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ı "Yakında" notu ve ABD bayrağıyla paylaşmıştı.Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamalarıBu arada, ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez tekrarladı.ABD'nin Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri süren Trump'ın bu sözleri Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.Trump son olarak Çin ve Rus gemileri tarafından çevrili olduğu iddiasıyla Grönland'e ABD'nin 'kesinlikle' ihtiyacı olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/trump-rodriguez-dogru-olani-yapmazsa-muhtemelen-madurodan-daha-agir-bir-bedel-odeyecek--1102476664.html
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094384812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c5ae1e1c73e34eb3f02bbb8ea9868ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
grönland, stephen miller, nielsen, abd
grönland, stephen miller, nielsen, abd

Grönland sosyal medyada ABD bayrağıyla paylaşıldı: Başbakan'dan 'korku ve endişeye gerek' açıklaması geldi

00:59 05.01.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaGrönland
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Abone ol
Podcast yayıncısı Katie Miller'ın sosyal medya hesabından Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasıyla ilgili Grönland Başbakanı Nielsen "Geleceğimiz sosyal medya tarafından şekillenmeyecek. Şunu söylemek isterim ki, korku ve endişeye gerek yok. Fotoğraf saygısızlık içeriyor" açıklamasını yaptı.
Sosyal medya platformu hesabından podcast yayıncısı Katie Miller'ın "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasına ilişkin Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen Grönland açıklama yaptı.
Grönland'ın satılık olmadığını yineleyen Nielsen "Geleceğimiz sosyal medya tarafından şekillenmeyecek. Şunu söylemek isterim ki, korku ve endişeye gerek yok. Fotoğraf saygısızlık içeriyor. Ülkeler arasındaki ilişkiller saygı ve uluslarararası hukuka dayanır, haklarımızı görmezden gelen ayrılıkçı ifadeler kullanılmamalı" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan podcast yayıncısı Katie Miller, ABD’nin Venezüella’ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ı "Yakında" notu ve ABD bayrağıyla paylaşmıştı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Bu arada, ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez tekrarladı.
ABD'nin Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri süren Trump'ın bu sözleri Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.
Trump son olarak Çin ve Rus gemileri tarafından çevrili olduğu iddiasıyla Grönland'e ABD'nin 'kesinlikle' ihtiyacı olduğunu söyledi.
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
DÜNYA
Trump: Rodriguez 'doğru olanı yapmazsa' muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyecek
Dün, 21:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала