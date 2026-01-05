https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/gronland-sosyal-medyada--abd-bayragiyla-paylasildi-basbakandan-korku-ve-endiseye-gerek-aciklamasi-1102477739.html
Grönland sosyal medyada ABD bayrağıyla paylaşıldı: Başbakan'dan 'korku ve endişeye gerek' açıklaması geldi
Sosyal medya platformu hesabından podcast yayıncısı Katie Miller'ın "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasına ilişkin Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen Grönland açıklama yaptı.
Grönland'ın satılık olmadığını yineleyen Nielsen "Geleceğimiz sosyal medya tarafından şekillenmeyecek. Şunu söylemek isterim ki, korku ve endişeye gerek yok. Fotoğraf saygısızlık içeriyor. Ülkeler arasındaki ilişkiller saygı ve uluslarararası hukuka dayanır, haklarımızı görmezden gelen ayrılıkçı ifadeler kullanılmamalı" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan podcast yayıncısı Katie Miller, ABD’nin Venezüella’ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ı "Yakında" notu ve ABD bayrağıyla paylaşmıştı.
Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları
Bu arada, ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez tekrarladı.
ABD'nin Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri süren Trump'ın bu sözleri Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.
Trump son olarak Çin ve Rus gemileri tarafından çevrili olduğu iddiasıyla Grönland'e ABD'nin 'kesinlikle' ihtiyacı olduğunu söyledi.