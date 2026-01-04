https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/trump-rodriguez-dogru-olani-yapmazsa-muhtemelen-madurodan-daha-agir-bir-bedel-odeyecek--1102476664.html

Trump: Rodriguez 'doğru olanı yapmazsa' muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyecek

Trump: Rodriguez 'doğru olanı yapmazsa' muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'i 'doğru olanı yapmazsa' Nicolas Maduro'dan 'daha büyük bir bedel ödeyebileceği' konusunda... 04.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-04T21:30+0300

2026-01-04T21:30+0300

2026-01-04T22:19+0300

dünya

donald trump

delcy rodriguez

nicolas maduro

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464011_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_55df82ad4b21e593195a1954a5d85e4d.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'da devlet başkanlığı görevini geçici üstlenen Delcy Rodriguez'e 'uyarıda' bulundu.Rodriguez'in ABD ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu iddia eden Trump, Atlantic dergisine verdiği telefon röportajında "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok büyük bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel" dedi.ABD Başkanı, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'in Washington'un istediğini yapması halinde ABD'nin Venezüella'ya asker göndermeyeceğini açıklamıştı.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/venezuellada-delcy-rodriguez-gecici-devlet-baskani-oldu-1102469384.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, delcy rodriguez, nicolas maduro, abd