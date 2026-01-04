Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/trump-rodriguez-dogru-olani-yapmazsa-muhtemelen-madurodan-daha-agir-bir-bedel-odeyecek--1102476664.html
Trump: Rodriguez 'doğru olanı yapmazsa' muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyecek
Trump: Rodriguez 'doğru olanı yapmazsa' muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'i 'doğru olanı yapmazsa' Nicolas Maduro'dan 'daha büyük bir bedel ödeyebileceği' konusunda... 04.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-04T21:30+0300
2026-01-04T22:19+0300
dünya
donald trump
delcy rodriguez
nicolas maduro
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464011_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_55df82ad4b21e593195a1954a5d85e4d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'da devlet başkanlığı görevini geçici üstlenen Delcy Rodriguez'e 'uyarıda' bulundu.Rodriguez'in ABD ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu iddia eden Trump, Atlantic dergisine verdiği telefon röportajında "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok büyük bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel" dedi.ABD Başkanı, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'in Washington'un istediğini yapması halinde ABD'nin Venezüella'ya asker göndermeyeceğini açıklamıştı.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/venezuellada-delcy-rodriguez-gecici-devlet-baskani-oldu-1102469384.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102464011_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d76edf95b8a1a108d56f20d2533c6617.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, delcy rodriguez, nicolas maduro, abd
donald trump, delcy rodriguez, nicolas maduro, abd

Trump: Rodriguez 'doğru olanı yapmazsa' muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyecek

21:30 04.01.2026 (güncellendi: 22:19 04.01.2026)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Trump, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'i 'doğru olanı yapmazsa' Nicolas Maduro'dan 'daha büyük bir bedel ödeyebileceği' konusunda uyardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'da devlet başkanlığı görevini geçici üstlenen Delcy Rodriguez'e 'uyarıda' bulundu.
Rodriguez'in ABD ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu iddia eden Trump, Atlantic dergisine verdiği telefon röportajında "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok büyük bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel" dedi.
ABD Başkanı, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'in Washington'un istediğini yapması halinde ABD'nin Venezüella'ya asker göndermeyeceğini açıklamıştı.
Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.
Delcy Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2026
DÜNYA
Venezüella'da Delcy Rodriguez geçici devlet başkanı oldu
10:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала