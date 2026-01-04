https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/trump-rodriguez-dogru-olani-yapmazsa-muhtemelen-madurodan-daha-agir-bir-bedel-odeyecek--1102476664.html
Trump: Rodriguez 'doğru olanı yapmazsa' muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyecek
04.01.2026
2026-01-04T21:30+0300
2026-01-04T21:30+0300
2026-01-04T22:19+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'da devlet başkanlığı görevini geçici üstlenen Delcy Rodriguez'e 'uyarıda' bulundu.Rodriguez'in ABD ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu iddia eden Trump, Atlantic dergisine verdiği telefon röportajında "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok büyük bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel" dedi.ABD Başkanı, Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'in Washington'un istediğini yapması halinde ABD'nin Venezüella'ya asker göndermeyeceğini açıklamıştı.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.
21:30 04.01.2026 (güncellendi: 22:19 04.01.2026)
