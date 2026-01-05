https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/golette-otomobilde-cesedi-bulunan-elif-kumalin-olum-nedeni-on-otopside-ortaya-cikti-1102494426.html

Gölette otomobilde cesedi bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni ön otopside ortaya çıktı

Gölette otomobilde cesedi bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni ön otopside ortaya çıktı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilinin içinde ölü bulunan Elif Kumal’ın (34) ölüm nedeni ön otopside “suda boğulma” olarak... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaptıktan sonra kaybolan ve 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilinin içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal’ın, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki ön otopsisinde, ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. İncelemede kesici alet ya da ateşli silah izine rastlanmadı.Kayıp ihbarı sonrası geniş çaplı aramaElif Kumal, 27 Aralık’ta erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla Kapıdağ Yarımadası’ndaki gölet kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., Kumal ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece kamp alanından ayrıldığını ve kendisinden haber alamadığını bildirdi. İhbar üzerine ekipler arama başlattı.Güvenlik kameralarında iz bulunamadıBölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri bunun üzerine geniş çaplı arama çalışması yürüttü. Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ile yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşları, delil bulunmaması nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldı.YTS ile aracın yeri tespit edildiJandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, 911 Arama Kurtarma Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla karadan, helikopter, Bayraktar TB-2 ve dronlarla havadan; deniz polisi ve su altı ekipleriyle gölette ve denizde arama yapıldı. Ankara’dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) ile yaptığı çalışmada, Kumal’ın otomobilini kıyıdan 25 metre açıkta, 10 metre derinlikte tespit etti.Otomobilde sürücü koltuğunda bulunduGölete dalan dalgıçlar, otomobilin sürücü koltuğunda Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaştı. Savcılık incelemesinin ardından cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı ve otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Araç vinçle çıkarıldı, inceleme yapıldıKumal’ın otomobili sabah saatlerinde vinçle Yukarıyapıcı Göleti’nden çıkarıldı. Sürücü kapısı camının yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerin patlak olduğu görülen araçta, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

