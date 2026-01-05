https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/galatasaraydan-ayrilmisti-berkan-kutlunun-yeni-takimi-belli-oldu-1102506734.html
Galatasaray'dan ayrılmıştı: Berkan Kutlu'nun yeni takımı belli oldu
Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor, orta saha hattını Berkan Kutlu'yla güçlendirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102506562_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_0f347b7c52fbe29919f8e150616e07ca.jpg
Galatasaray'la yollarını ayıran Berkan Kutlu, Konyaspor kadrosuna dahil oldu.Kulüpten yapılan açıklamada, Kutlu'yla 1.5 yıllık sözleşmenin takımın Antalya’daki kamp yaptığı otelde gerçekleştirildiği ve törende Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı’nın yer aldığı belirtildi.27 yaşındaki Kutlu, kariyerinde Monthey, Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray formalarını giydi. A Milli Takım’da 8 kez görev alan deneyimli orta saha oyuncusu, Konyaspor’da 18 numaralı formayla sahaya çıkacak.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102506562_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecaf7c32ce77ea35eb98fff1cc659a11.jpg
Süper Lig’de mücadele eden Konyaspor, orta saha hattını Berkan Kutlu'yla güçlendirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray'la yollarını ayıran Berkan Kutlu, Konyaspor kadrosuna dahil oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kutlu'yla 1.5 yıllık sözleşmenin takımın Antalya’daki kamp yaptığı otelde gerçekleştirildiği ve törende Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı’nın yer aldığı belirtildi.
27 yaşındaki Kutlu, kariyerinde Monthey, Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray formalarını giydi. A Milli Takım’da 8 kez görev alan deneyimli orta saha oyuncusu, Konyaspor’da 18 numaralı formayla sahaya çıkacak.