AB Konseyi, 19 Rusya karşıtı yaptırım paketinin geçerlilik süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'ya karşı uygulanan 19 yaptırım paketinin geçerlilik süresini 31 Temmuz 2026'ya kadar uzattığını duyurdu. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

AB Konseyi, 2022'de Rusya'ya karşı uygulamaya başlanan ve şimdiye kadar sayısı 19'a ulaşan yaptırım paketlerinin geçerlilik süresini 31 Temmuz 2026'ya kadar uzattığını bildirdi.Kurumun X hesabından yayınladığı açıklamada, “AB Konseyi, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlarının süresini 31 Temmuz 2026'ya kadar uzattı” ifadelerine yer verildi.Son yıllarda Rusya, Batılı ülkelerden benzeri görülmemiş ekonomik baskı önlemlerine maruz kaldı. 2022’den bu yana, 19 yaptırım paketi uygulayan AB başta olmak üzere Rusya’ya karşı bazı tahminlere göre 31 bine yakın kısıtlama getirildi. Buna rağmen Rus ekonomisi yüksek derecede dayanıklılık ve uyum kabiliyeti gösterdi ve istikrarlı büyümesini sürdürdü.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek tırmandırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Moskova, hasım ülkelerin bu yaptırım politikasının başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti. Batı ülkelerindeki politikacılar ve uzmanlar da Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların dünya ekonomisine büyük darbe vurduğunu belirtmişti. Rus liderine göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.

