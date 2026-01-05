https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/fahis-fiyatlariyla-gundem-olmustu-sorusturma-baslatilan-bedri-usta-ozur-diledi-1102498670.html

Fahiş fiyatlarıyla gündem olmuştu: Soruşturma başlatılan Bedri Usta özür diledi

Fahiş fiyatlarıyla gündem olmuştu: Soruşturma başlatılan Bedri Usta özür diledi

05.01.2026

Bedri Usta adıyla tanınan kebapçı Bedrettin Aydoğdu, fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili paylaşıma verdiği yanıtla sosyal medyada gündem olmuştu. Hakkında soruşturma başlatılan Aydoğdu, "İncinen herkes için açık yüreklilikle özür diliyorum" dedi. Ünlü kebapçı, kendisinin ve ailesinin hedef alındığını ve avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtirken, "Bu süreç sonunda doğabilecek herhangi bir tazminatın; Mehmetçik Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Down sendromlu çocuklara yönelik kurumlara bağışlanacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı. Hakkındaki iddiaları yalanladıBir müşterisinin sosyal medyada mekandaki fahiş fiyatlara tepki göstermesine verdiği "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör." diye yanıtıyla gündem olan Bedrettin Aydoğdu, tepkiler üzerine özür diledi. Hakkındaki iddiaları da yalanlayan ve suç duyurusunda bulunduğunu diye getiren Aydoğdu, sosyal medya paylaşımlarını da durdurduğunu dile getirdi. Aydoğdu yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Son günlerde, kamuoyunda kabul edilemez bir ifadeyi içeren bir yoruma tarafımdan beğeni yapıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atılmıştır. Açıkça ifade ediyorum: Bu yoruma herhangi bir beğeni yapmadım ve bu tür bir söylemle hiçbir bağım yoktur. Ayrımcı ve aşağılayıcı her türlü dili kesin bir şekilde reddediyorum. Beni tanıyanlar bilir; vatanını seven, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan ve bu şekilde yaşayan bir insanım. İşletmemde bugüne kadar, Türk Milli Takımı sporcuları dâhil olmak üzere toplumun her kesiminden insanı hiçbir ayrım gözetmeden, aynı özen ve saygıyla ağırladım. Bu süreçte sahte içerikler ve manipüle edilmiş paylaşımlar nedeniyle şahsım ve ailem kamuoyu nezdinde haksız şekilde hedef alınmıştır. Bu gelişmeler üzerine avukatlarım aracılığıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. 'İncinen herkes için açık yüreklilikle özür dilerim'Önceki açıklamamda da belirttiğim gibi; hiçbir müşterime karşı saygısız bir dil kullanmadım. Sıfırdan gelen bir insan olarak her zaman müşterilerimle açık ve samimi iletişim kurdum. Söz konusu paylaşımı yalnızca şeffaf olmak ve tartışmaya açmak amacıyla yaptım. Buna rağmen incinen herkes için açık yüreklilikle özür diliyorum. Ailem ve dostlarımın talebi üzerine bir süre sosyal medya paylaşımlarıma ara verme kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla bildiririm. Öte yandan, bu süreç sonunda doğabilecek herhangi bir tazminatın; Mehmetçik Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Down sendromlu çocuklara yönelik kurumlara bağışlanacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım. Gündemi daha fazla meşgul etmemek adına bu açıklamayı yorumlara kapatıyorum."Başsavcılık soruşturma başlatmıştıAydoğdu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçmiş ve resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi.Ticaret Bakanlığı da işletme hakkında denetim başlatmış, 5 ayrı ürünün haksız fiyat artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye alındığı açıklanmıştı.

