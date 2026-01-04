https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/bedri-usta-hakkinda-sorusturma-acildi-1102472957.html

Bedri Usta hakkında soruşturma açıldı

Bedri Usta hakkında soruşturma açıldı

Bedri Usta mahlasını kullanan işletmeci Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmanın, işletmede uygulandığı iddia edilen yüksek fiyatlara... 04.01.2026

Bedrettin Aydoğdu hakkında, Bedri Usta Kebap adlı işletmesinde uygulandığı iddia edilen yüksek fiyatlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.Yetkili mercilerden yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan paylaşımlar ve tüketici şikayetleri doğrultusunda inceleme sürecinin başlatıldığı, soruşturma kapsamında fiyat politikalarının ve uygulamaların mercek altına alınacağı ifade edildi.Soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmelerin, yapılacak incelemelerin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

