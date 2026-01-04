Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/bedri-usta-hakkinda-sorusturma-acildi-1102472957.html
Bedri Usta hakkında soruşturma açıldı
Bedri Usta hakkında soruşturma açıldı
Bedri Usta mahlasını kullanan işletmeci Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmanın, işletmede uygulandığı iddia edilen yüksek fiyatlara ilişkin sosyal medya ve çeşitli mecralarda yer alan içerikler üzerine başlatıldığı bildirildi.
Bedrettin Aydoğdu hakkında, Bedri Usta Kebap adlı işletmesinde uygulandığı iddia edilen yüksek fiyatlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.Yetkili mercilerden yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan paylaşımlar ve tüketici şikayetleri doğrultusunda inceleme sürecinin başlatıldığı, soruşturma kapsamında fiyat politikalarının ve uygulamaların mercek altına alınacağı ifade edildi.Soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmelerin, yapılacak incelemelerin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
14:37 04.01.2026
Bedri Usta mahlasını kullanan işletmeci Bedrettin Aydoğdu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmanın, işletmede uygulandığı iddia edilen yüksek fiyatlara ilişkin sosyal medya ve çeşitli mecralarda yer alan içerikler üzerine başlatıldığı bildirildi.
Bedrettin Aydoğdu hakkında, Bedri Usta Kebap adlı işletmesinde uygulandığı iddia edilen yüksek fiyatlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Yetkili mercilerden yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan paylaşımlar ve tüketici şikayetleri doğrultusunda inceleme sürecinin başlatıldığı, soruşturma kapsamında fiyat politikalarının ve uygulamaların mercek altına alınacağı ifade edildi.
Soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmelerin, yapılacak incelemelerin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
