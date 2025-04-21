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Esenyurt'ta tekel bayi cinayetinde karar açıklandı
Esenyurt'ta tekel bayi cinayetinde karar açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde çıkan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin davada, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararını... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T22:47+0300
2025-04-21T22:58+0300
türki̇ye
tekel
tekel bayi
kavga
silahlı kavga
yumruklu kavga
mahkeme
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nöbetçi mahkeme
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İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde çıkan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga davasında mahkeme kararını açıkladı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan Tarık, Azat, Murat ve Servet Özer'e 2'şer kez müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar ayrıca yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüsten 11'er yıl daha hapis cezası aldı. Tutuklu sanık Tarık Özer mahkemede yaptığı savunmada "Eylemim tamamen içgüdüseldi, ailemi korumak zorunda kaldım. Batuhan Bayındır'ı ben öldürmedim, öldürme kastım yoktu. Ayaklarına ateş ettim, kafasına sıksam öldürürdüm. Silah görünce şuurumu kaybettim, pişmanım. Kardeşimi, kendimi ve oğlumu korudum" dedi.Mahkeme, sanıkların 'kendini koruma' iddialarını kabul etmezken, ruhsatsız silah taşıma ve suçluyu kayırma suçlarından diğer 4 sanığa da 1.5 yıla kadar hapis cezaları verdi. Duruşma sırasında Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in salon düzenini bozması ve sanık avukatlarına su şişesi fırlatması ise mahkemede gerilime neden oldu.Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Ercan Topçu ve Vedat Erkin'in ise 'suçluyu kayırma' suçlamasından beraatine karar verirken Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer hakkında tutukluluk kararının devamına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/esenyurttaki-tekel-bayi-saldirisi-savcilik-tarafindan-istenen-cezalar-aciklandi-1092914252.html
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Esenyurt'ta tekel bayi cinayetinde karar açıklandı

22:47 21.04.2025 (güncellendi: 22:58 21.04.2025)
© AAEsenyurt Tekel Bayi
Esenyurt Tekel Bayi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AA
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İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde çıkan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin davada, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Tarık, Azat, Murat ve Servet Özer isimli 4 sanık, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı kasten öldürmek suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde çıkan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga davasında mahkeme kararını açıkladı.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan Tarık, Azat, Murat ve Servet Özer'e 2'şer kez müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar ayrıca yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüsten 11'er yıl daha hapis cezası aldı.
Tutuklu sanık Tarık Özer mahkemede yaptığı savunmada "Eylemim tamamen içgüdüseldi, ailemi korumak zorunda kaldım. Batuhan Bayındır'ı ben öldürmedim, öldürme kastım yoktu. Ayaklarına ateş ettim, kafasına sıksam öldürürdüm. Silah görünce şuurumu kaybettim, pişmanım. Kardeşimi, kendimi ve oğlumu korudum" dedi.
Mahkeme, sanıkların 'kendini koruma' iddialarını kabul etmezken, ruhsatsız silah taşıma ve suçluyu kayırma suçlarından diğer 4 sanığa da 1.5 yıla kadar hapis cezaları verdi. Duruşma sırasında Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in salon düzenini bozması ve sanık avukatlarına su şişesi fırlatması ise mahkemede gerilime neden oldu.
Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Ercan Topçu ve Vedat Erkin'in ise 'suçluyu kayırma' suçlamasından beraatine karar verirken Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer hakkında tutukluluk kararının devamına hükmetti.
Esenyurt Tekel Bayi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
TÜRKİYE
Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı: Savcılık tarafından istenen cezalar açıklandı
21 Ocak, 19:16
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