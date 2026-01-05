Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
Erdoğan’dan ABD'ye F-35 mesajı: Türkiye'nin programdan çıkarılma kararı haksızdı
Erdoğan’dan ABD'ye F-35 mesajı: Türkiye'nin programdan çıkarılma kararı haksızdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılmasının Türkiye–ABD ilişkilerini güçlendireceğini ve NATO güvenliğine katkı... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
abd
savunma
donald trump
ankara
washington
bloomberg
nato
f-35
abd, donald trump, ankara, washington, bloomberg, nato, f-35
abd, donald trump, ankara, washington, bloomberg, nato, f-35

Erdoğan’dan ABD'ye F-35 mesajı: Türkiye'nin programdan çıkarılma kararı haksızdı

11:58 05.01.2026
© Utku UçrakCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
© Utku Uçrak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılmasının Türkiye–ABD ilişkilerini güçlendireceğini ve NATO güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, programdan çıkarılmayı “haksız” bulduğunu vurgulayarak, teslimatı yapılmayan uçakların iadesi ve sürecin normalleşmesi çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün yalnızca ikili ilişkiler için değil, NATO’nun kolektif güvenliği açısından da gerekli olduğunu belirtti. Erdoğan, eylülde Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede konuyu doğrudan gündeme getirdiğini aktardı.

'Çıkarılma kararı haksız'

Erdoğan, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan savunma teçhizatı alması gerekçe gösterilerek programdan çıkarılmasını “haksız” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin bedelini ödediği uçakların teslim edilmemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Trump sonrası yeni zemin

Erdoğan, Trump’ın yeniden göreve başlamasıyla Türkiye–ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir iklim oluştuğunu ifade ederek, F-35 sürecinin normalleşmesinin iki stratejik ortak arasındaki güveni pekiştireceğini söyledi.

NATO’nun caydırıcılığına katkı

Cumhurbaşkanı’na göre, Türkiye’nin programa yeniden dahil edilmesi yalnızca Ankara ve Washington’un çıkarına değil, NATO’nun savunma mimarisinin güçlenmesine de doğrudan katkı sağlayacak.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2025
SAVUNMA
Yaşar Güler açıkladı: 3 çocuklu ailenin 1 çocuğu, 4 çocuğu olan ailenin 2 çocuğu istediği yerde askerlik yapabilir
20 Aralık 2025, 11:09
