Erdoğan’dan ABD'ye F-35 mesajı: Türkiye'nin programdan çıkarılma kararı haksızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılmasının Türkiye–ABD ilişkilerini güçlendireceğini ve NATO güvenliğine katkı... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T11:58+0300

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün yalnızca ikili ilişkiler için değil, NATO’nun kolektif güvenliği açısından da gerekli olduğunu belirtti. Erdoğan, eylülde Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede konuyu doğrudan gündeme getirdiğini aktardı.'Çıkarılma kararı haksız'Erdoğan, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan savunma teçhizatı alması gerekçe gösterilerek programdan çıkarılmasını “haksız” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin bedelini ödediği uçakların teslim edilmemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.Trump sonrası yeni zeminErdoğan, Trump’ın yeniden göreve başlamasıyla Türkiye–ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir iklim oluştuğunu ifade ederek, F-35 sürecinin normalleşmesinin iki stratejik ortak arasındaki güveni pekiştireceğini söyledi.NATO’nun caydırıcılığına katkıCumhurbaşkanı’na göre, Türkiye’nin programa yeniden dahil edilmesi yalnızca Ankara ve Washington’un çıkarına değil, NATO’nun savunma mimarisinin güçlenmesine de doğrudan katkı sağlayacak.

