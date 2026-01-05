https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/erdogandan-abdye-f-35-mesaji-turkiyenin-programdan-cikarilma-karari-haksizdi-1102486349.html
Erdoğan’dan ABD'ye F-35 mesajı: Türkiye'nin programdan çıkarılma kararı haksızdı
Erdoğan’dan ABD'ye F-35 mesajı: Türkiye'nin programdan çıkarılma kararı haksızdı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılmasının Türkiye–ABD ilişkilerini güçlendireceğini ve NATO güvenliğine katkı... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T11:58+0300
2026-01-05T11:58+0300
2026-01-05T11:58+0300
abd
savunma
donald trump
ankara
washington
bloomberg
nato
f-35
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101825577_0:741:2047:1892_1920x0_80_0_0_456eb5ce8ca0223432a5c54a4f8ca97c.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün yalnızca ikili ilişkiler için değil, NATO’nun kolektif güvenliği açısından da gerekli olduğunu belirtti. Erdoğan, eylülde Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede konuyu doğrudan gündeme getirdiğini aktardı.'Çıkarılma kararı haksız'Erdoğan, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan savunma teçhizatı alması gerekçe gösterilerek programdan çıkarılmasını “haksız” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin bedelini ödediği uçakların teslim edilmemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.Trump sonrası yeni zeminErdoğan, Trump’ın yeniden göreve başlamasıyla Türkiye–ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir iklim oluştuğunu ifade ederek, F-35 sürecinin normalleşmesinin iki stratejik ortak arasındaki güveni pekiştireceğini söyledi.NATO’nun caydırıcılığına katkıCumhurbaşkanı’na göre, Türkiye’nin programa yeniden dahil edilmesi yalnızca Ankara ve Washington’un çıkarına değil, NATO’nun savunma mimarisinin güçlenmesine de doğrudan katkı sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/milli-savunma-bakani-yasar-guler-sdg-mutabakata-uymazsa-kimseye-sormadan-geregini-yapariz-1102005118.html
ankara
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101825577_0:549:2047:2084_1920x0_80_0_0_beecdcd07c8b3522ced0368f218242d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ankara, washington, bloomberg, nato, f-35
abd, donald trump, ankara, washington, bloomberg, nato, f-35
Erdoğan’dan ABD'ye F-35 mesajı: Türkiye'nin programdan çıkarılma kararı haksızdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılmasının Türkiye–ABD ilişkilerini güçlendireceğini ve NATO güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, programdan çıkarılmayı “haksız” bulduğunu vurgulayarak, teslimatı yapılmayan uçakların iadesi ve sürecin normalleşmesi çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına dönüşünün yalnızca ikili ilişkiler için değil, NATO’nun kolektif güvenliği açısından da gerekli olduğunu belirtti. Erdoğan, eylülde Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede konuyu doğrudan gündeme getirdiğini aktardı.
'Çıkarılma kararı haksız'
Erdoğan, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan savunma teçhizatı alması gerekçe gösterilerek programdan çıkarılmasını “haksız” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin bedelini ödediği uçakların teslim edilmemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Erdoğan, Trump’ın yeniden göreve başlamasıyla Türkiye–ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir iklim oluştuğunu ifade ederek, F-35 sürecinin normalleşmesinin iki stratejik ortak arasındaki güveni pekiştireceğini söyledi.
NATO’nun caydırıcılığına katkı
Cumhurbaşkanı’na göre, Türkiye’nin programa yeniden dahil edilmesi yalnızca Ankara ve Washington’un çıkarına değil, NATO’nun savunma mimarisinin güçlenmesine de doğrudan katkı sağlayacak.