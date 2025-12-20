Yaşar Güler açıkladı: 3 çocuklu ailenin 1 çocuğu, 4 çocuğu olan ailenin 2 çocuğu istediği yerde askerlik yapabilir
11:09 20.12.2025 (güncellendi: 11:26 20.12.2025)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Güler; Terörsüz Türkiye sürecinden, askeri kargo uçağından Karadeniz'deki hava ve deniz seyahat güvenliğine değindi. Güler yaptığı açıklamada SDG, "Suriye ordusuna entegre olmazsa ne olur?" sorusuna çok net cevap verdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında önemli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. SDG, Suriye ordusuna entegresi hakkında konuşan Güler, ABD ile görüş ayrılıklarının yumuşadığını belirtti. "SDG, Suriye ordusuna entegre olmazsa ne olur?" sorusuna ise Güler'den çok net cevap geldi.
SDG, Suri̇ye ordusuna entegre olmazsa ne olur?
"Biz 2016’dan itibaren Suriye’deki harekâtlarımızı yaparken, ABD de oradaydı, Rusya da oradaydı ve biz yapılması gerekeni hiç kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız"
SDG’ni̇n entegrasyonu
Özellikle Suriye’deki olayların gelişimini dikkatle takip ediyoruz. Başından itibaren duruşumuzu belirledik ve bunda da herhangi bir geri adım atılması söz konusu değil.
Suriye’de yeni bir hükümet kurulmuştur, yeni bir devlet başkanı vardır, onlara ülkede düzeni sağlamaları için bir süre tanımak gerekir diye düşünüyoruz. Suriye devlet başkanı ülkesindeki bütün grupları kucaklayacağını açıkladı ve buna uydu, uymaya da devam ediyor. Suriyeli yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde kendilerinin SDG’nin entegrasyonuna yönelik tutumunu görüyoruz ve anlıyoruz. Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazırdır, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz, bugüne kadar ne yaptıysak yine aynısını yapmaya gücümüz, kudretimiz vardır. Ancak birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere öncelikle yeni Suriye hükümeti gerekli inisiyatifleri geliştirecektir. Biz de buna destek oluruz.
3 çocuklu ailenin 1 çocuğu, 4 çocuğu olan ailenin 2 çocuğu istediği yerde askerlik yapabilir
Bakan Güler, askerlik için yeni bir uygulamanın yolda olduğunu açıkladı. Güler şöyle konuştu:
“Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var.”