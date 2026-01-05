Türkiye
Ekonomi paketi hazırlanıyor: Doğum izinlerinin artırılması da yer alacak
05.01.2026
Osman Nuri Cerit
Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte torba yasa hazırlıkları hız kazandı. Torba yasanın içinde annelerin doğum izinlerine ilişkin düzenlenmenin de yer alması bekleniyor. Düzenlemeye göre, kadınların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkacak.
2025 yılına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından AK Parti Grubu ekonomik başlıklara ilişkin torba yasa hazırlıklarına hız verdi. En düşük emekli aylığı, asgari ücret prim desteği gibi konulara ilişkin düzenlemelerin yer alması beklenen teklifte doğum izinlerine ilişkin değişiklik yapılmasını öngören düzenleme de yer alacak.
Yürürlükte olan uygulamaya göre; kadın çalışanlar, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakkına sahip. Yeni düzenleme hayata geçerse bu süreye 4 hafta daha eklenmesi planlanıyor.
Buna göre, kadınların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkacak. Ev kadınlarına da emeklilik hakkı sağlanacak. Babaların doğum izni de artacak. Babalarda doğum izninin 10 güne çıkarılması gündemde. Kreş ve çocuk bakım desteklerinin de yeniden ele alınması bekleniyor.
Doğum izni düzenlemesi sadece memurları ya da devlet kurumlarında çalışanları kapsamayacak. Düzenlemenin yasalaşması durumunda hem özel sektör hem de kamuda bu düzenleme yürürlüğe girecek.
