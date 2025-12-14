https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/aile-bakanindan-dogum-izni-aciklamasi-2026nin-hemen-basinda-olmasini-umit-ediyoruz-1101782471.html

Aile Bakanı'ndan doğum izni açıklaması: '2026'nın hemen başında olmasını ümit ediyoruz'

Aile Bakanı'ndan doğum izni açıklaması: '2026'nın hemen başında olmasını ümit ediyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu.Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş şunları aktardı:Aile bakanlığına 3 bin personel3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

