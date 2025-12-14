https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/aile-bakanindan-dogum-izni-aciklamasi-2026nin-hemen-basinda-olmasini-umit-ediyoruz-1101782471.html
Aile Bakanı'ndan doğum izni açıklaması: '2026'nın hemen başında olmasını ümit ediyoruz'
Aile Bakanı'ndan doğum izni açıklaması: '2026'nın hemen başında olmasını ümit ediyoruz'
14.12.2025
11:25 14.12.2025 (güncellendi: 13:30 14.12.2025)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum iznine ilişkin "İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'nın hemen başında olmasını ümit ediyoruz" dedi. Göktaş ayrıca bakanlığa 3 bin yeni personel alınacağı müjdesini de verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu.
Doğum izninin artırılması ve babalık izniyle ilgili de konuşan Göktaş şunları aktardı:
"16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'nın hemen başında olmasını ümit ediyoruz."
Aile bakanlığına 3 bin personel
3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.