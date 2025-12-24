https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/bakimevinde-yasli-adami-darp-etmisti-sorumlu-mudur-tutuklandi-1102154797.html

Bakımevinde yaşlı adamı darp etmişti: Sorumlu müdür tutuklandı

Büyükçekmece'de Özel Büyük Marmara Bakımevi'nde kalan Abdulkadir Taşar'ı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sorumlu müdür Erol K. tutuklandı. Şüpheli kendisini, "Ona şiddet uygulamadım. Sakinleştirmek istedim. Rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı ve doğal yollardan vefat etti" diyerek savundu. Sosyal medyada büyük tepki çektiSosyal medyada yayımlanan bir videoda Büyükçekmece'de faliyet yürüten Özel Büyük Marmara Bakımevinde çekilmiş olan görüntülerde bakım evi sahibinin eşi Erol K.'nın bakımevinde konaklayan yaşlı Abdulkadir Taşar isimli şahsı iterek fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Abdulkadir Taşar'ın 2023 yılında hastaneye kaldırılması ve 2024 yılında da ölmesi üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Öte yandan sorumlu müdür Y.K.'nın sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edildi ve idari para cezası da uygulandı. Bakımevinin kapatılması da dahil tüm işlemlerin uygulanacağı da belirtildi.Şiddet uygulamadım, sakinleştirmek istedim diyerek kendini savunduSabah'ın haberine göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında huzurevinin faaliyette olduğu dönemde bu ve benzeri çok sayıda olayın olduğu tespit edildi. Erol K. isimli şahsın huzur evinde çalışıp ayrılan personelleri tehdit ettiği de belirlendi. Erol K., soruşturma kapsamında alınan ifadesinde kendisini, "Kurumla bir bağım yok. Kurum eşimin üzerine ve ona yardım ediyorum. Abdulkadir Taşar, parkinson, alzheimer duygu durum bozukluğu ve cinsel dürtülerini kontrol edememe hastalıklarına sahip. Kurum çalışanlarına ve bakım merkezinde kalan diğer hastalara şiddet uyguluyor, gece çıplak şekilde başka odaları geziyor. Kriz geçirerek kafasını duvarlara vuruyor ve olay günü de kriz geçirerek kafasını duvarlara vurdu. Hastayı sakinleştirmek için oturma alanına götürdüm. Eldiveni şahsın kendi dışkısı ve idrarı ile oynadığı için taktım. Ona şiddet uygulamadım. Sakinleştirmek istedim. 4 Eylül 2024 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı ve doğal yollardan vefat etti. Videoları kendisinin çektirdi" diye savundu. Kasten yaralama suçundan tutuklandıBaşsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin 1 DVD incelenmesi yönünde talimatların verildiği ancak DVD'nin bozuk olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Erol K., tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

