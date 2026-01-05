https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/disisleri-bakani-fidan-kendi-guvenligimizi-baskalarina-devredemeyiz-1102499167.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Kendi güvenliğimizi başkalarına devredemeyiz

Dışişleri Bakanı Fidan: Kendi güvenliğimizi başkalarına devredemeyiz

Portekiz'de bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, "Kendi evimizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak, varoluşsal bir gerekliliktir. Kendi güvenliğimizi başkalarına... 05.01.2026

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuk edildiği Portekiz Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Konferansı'nda, katılımcılara hitap etti.‘Tarihsel dönüşümün sürtüşmesi’Bakan Fidan, "Bugün yaşadıklarımız bir dizi krizden daha fazlasıdır. Bu, tarihsel bir dönüşümün sürtüşmesidir. Değişimi, sorumlu bir şekilde yönlendirmek için yeterli güvencelerden yoksun bir sistemde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Böyle anlarda, kaderciliğe kapılmak cazip gelebilir. Bu düşünceyi kategorik olarak reddetmeliyiz" ifadelerini kullandı.‘Varoluşsal bir gereklilik’Fidan, Ukrayna'daki savaş ve ABD'nin değişen stratejik önceliklerinin, Avrupa'ya kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmekten başka seçenek bırakmadığını kaydederek, "Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz. Kendi evimizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak, varoluşsal bir gerekliliktir. Kendi güvenliğimizi başkalarına devredemeyiz" dedi.Fidan, barış planının nihai olarak egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla sonuçlanması gerektiğini kaydederek, uluslararası hukuk ihlallerinin Gazze'den Lübnan, Suriye, İran ve ötesine sıçradığını kaydetti.Bakan Fidan, "Son zamanlarda, bu istikrarsızlığın yeni bir biçim aldığını gördük. (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu hükümetinin Somaliland'ı tanıması, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü zayıflatarak istikrarsızlığı ihraç eden stratejinin bir başka tezahürüdür" diye konuştu.‘Sadece bölgesel barış değil’Suriye'de yapıcı bir angajman yoluyla istikrarı tesis etmek için fırsat bulunduğunu belirten Fidan, "İstikrarlı ve işleyen bir Suriye, sadece bölgesel barış için değil, aynı zamanda sosyoekonomik toparlanmayı teşvik etmek ve düzensiz göçü önlemek için de gereklidir. Bunlar aynı zamanda Avrupa'ya doğrudan fayda sağlayan sonuçlardır" diye konuştu.Fidan, Türkiye’nin demografik dinamizmi, ekonomik potansiyeli ve güvenlik alanındaki kapasitesiyle 'Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu başarı hikayesini hızlandırabilecek önemli bir aktör olduğunu' söyledi.

