https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/danimarka-basbakani-trumpin-gronlandi-ele-gecirme-isteginde-ciddi-oldugunu-soyledi-1102501863.html

Danimarka Başbakanı: Trump, Grönland'ı istediğini söylediğinde bu, ciddiye alınmalı

Danimarka Başbakanı: Trump, Grönland'ı istediğini söylediğinde bu, ciddiye alınmalı

Sputnik Türkiye

Frederiksen, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı devralma isteğinde ciddi olduğuna inandığını ve hem Danimarka’nın hem de Grönland’ın bu hedefi açık biçimde reddettiğini söyledi.

2026-01-05T18:27+0300

2026-01-05T18:27+0300

2026-01-05T18:58+0300

dünya

mette frederiksen

donald trump

grönland

abd

nato

abd

haberler

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102062192_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ca923a82177fd3d12896849ffc7a9203.jpg

Mette Frederiksen, ülkenin kamu yayıncısı DR’ye verdiği demeçte, 'Ne yazık ki, Amerikan başkanı Grönland’ı istediğini söylediğinde bunun ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.Danimarka Başbakanı, 'Danimarka Krallığı’nın bu konudaki tutumunun ne olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydum ve Grönland da defalarca ABD’nin bir parçası olmak istemediğini ifade ettim' diye konuştu.Frederiksen ayrıca, 'ABD başka bir NATO ülkesine saldırırsa, her şey durur' ifadelerini kullandı.Trump en son ne dedi? Trump, ABD'nin artık Venezuela'yı süresiz olarak "yöneteceğini" ve geniş petrol rezervlerinden yararlanacağını söyledikten sonra The Atlantic'e verdiği bir telefon röportajında Grönland hakkında da konuştu. Venezuela'nın askeri operasyonunun maden zengini Grönland'a etkileri sorulduğunda Trump, buna başkalarının karar vereceğini söyledi. Trump’ın yayın organına "Bunu kendileri görmek zorunda kalacaklar. Gerçekten bilmiyorum" dediği aktarıldı. Trump sözlerine şunları da ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/tarihi-anlar-kacirilan-venezuella-lideri-maduro-ve-esi-new-yorkta-mahkemeye-sevk-ediliyor-1102496595.html

grönland

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

danimarka, grönland, trump, frederiksen, açıklama, ciddi, son dakika, haberler