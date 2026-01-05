Türkiye
Danimarka Başbakanı: Trump, Grönland'ı istediğini söylediğinde bu, ciddiye alınmalı
Danimarka Başbakanı: Trump, Grönland'ı istediğini söylediğinde bu, ciddiye alınmalı
Sputnik Türkiye
Frederiksen, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı devralma isteğinde ciddi olduğuna inandığını ve hem Danimarka’nın hem de Grönland’ın bu hedefi açık biçimde reddettiğini söyledi.
Mette Frederiksen, ülkenin kamu yayıncısı DR'ye verdiği demeçte, 'Ne yazık ki, Amerikan başkanı Grönland'ı istediğini söylediğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.Danimarka Başbakanı, 'Danimarka Krallığı'nın bu konudaki tutumunun ne olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydum ve Grönland da defalarca ABD'nin bir parçası olmak istemediğini ifade ettim' diye konuştu.Frederiksen ayrıca, 'ABD başka bir NATO ülkesine saldırırsa, her şey durur' ifadelerini kullandı.Trump en son ne dedi? Trump, ABD'nin artık Venezuela'yı süresiz olarak "yöneteceğini" ve geniş petrol rezervlerinden yararlanacağını söyledikten sonra The Atlantic'e verdiği bir telefon röportajında Grönland hakkında da konuştu. Venezuela'nın askeri operasyonunun maden zengini Grönland'a etkileri sorulduğunda Trump, buna başkalarının karar vereceğini söyledi. Trump'ın yayın organına "Bunu kendileri görmek zorunda kalacaklar. Gerçekten bilmiyorum" dediği aktarıldı. Trump sözlerine şunları da ekledi:
18:27 05.01.2026 (güncellendi: 18:58 05.01.2026)
Danimarka Başbakanı Frederiksen, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı devralma isteğinde ciddi olduğuna inandığını ve hem Danimarka’nın hem de Grönland’ın bu hedefi açık biçimde reddettiğini söyledi.
Mette Frederiksen, ülkenin kamu yayıncısı DR’ye verdiği demeçte, 'Ne yazık ki, Amerikan başkanı Grönland’ı istediğini söylediğinde bunun ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.
Danimarka Başbakanı, 'Danimarka Krallığı’nın bu konudaki tutumunun ne olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydum ve Grönland da defalarca ABD’nin bir parçası olmak istemediğini ifade ettim' diye konuştu.
Frederiksen ayrıca, 'ABD başka bir NATO ülkesine saldırırsa, her şey durur' ifadelerini kullandı.

Trump en son ne dedi?

Trump, ABD'nin artık Venezuela'yı süresiz olarak "yöneteceğini" ve geniş petrol rezervlerinden yararlanacağını söyledikten sonra The Atlantic'e verdiği bir telefon röportajında Grönland hakkında da konuştu.
Venezuela'nın askeri operasyonunun maden zengini Grönland'a etkileri sorulduğunda Trump, buna başkalarının karar vereceğini söyledi.
Trump’ın yayın organına "Bunu kendileri görmek zorunda kalacaklar. Gerçekten bilmiyorum" dediği aktarıldı.
Trump sözlerine şunları da ekledi:

Ama Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için buna ihtiyacımız var.

