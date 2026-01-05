Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/cinden-japonyadaki-vatandaslarina-uyari-dikkatli-olun-1102489856.html
Çin'den Japonya'daki vatandaşlarına uyarı: 'Dikkatli olun'
Çin’den Japonya’daki vatandaşlarına uyarı: 'Dikkatli olun'
Çin, Japonya'da bazı bölgelerde yaşandığı bildirilen şiddet olayları sonrası vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. Büyükelçilik, Çinlilere yönelik sözlü ve... 05.01.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101310166_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_a1ebef2f8a9f8f566fa52c9fc021b45f.jpg
Çin’in Japonya’daki büyükelçiliği, yayımladığı duyuruda bazı bölgelerde kamu güvenliğinin bozulduğunu bildirdi. Açıklamada, Çin vatandaşlarının çeşitli kentlerde hedef alındığı yönünde çok sayıda bildirim alındığı aktarıldı.Devlet medyasına göre, özellikle Fukuoka, Shizuoka ve Aichi gibi bölgelerde sözlü taciz ve fiziksel saldırı iddiaları öne çıktı. Büyükelçilik, bu olaylarda yaralanmalar yaşandığını kaydetti.Tokyo’daki olay hatırlatıldıAçıklamada, 31 aralıkta Tokyo’nun Shinjuku semtinde meydana gelen bir araçla çarpma olayı da hatırlatıldı. Bu olayda iki Çin vatandaşının ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Büyükelçilik, benzer riskler nedeniyle Çin vatandaşlarına Japonya’ya seyahat konusunda temkinli olunması çağrısını yineledi.Çin-Japonya ilişkilerinde son dönemde artan gerginliğin, karşılıklı açıklamalarla tırmandığına dikkat çekiliyor. Çin tarafı, Japon yetkililerden gelen bazı açıklamaların ardından seyahat uyarılarını sıklaştırmıştı.
2026
Çin’den Japonya’daki vatandaşlarına uyarı: 'Dikkatli olun'

13:21 05.01.2026
