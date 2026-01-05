https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/cinden-japonyadaki-vatandaslarina-uyari-dikkatli-olun-1102489856.html
Çin’den Japonya’daki vatandaşlarına uyarı: 'Dikkatli olun'
Çin’den Japonya’daki vatandaşlarına uyarı: 'Dikkatli olun'
Sputnik Türkiye
Çin, Japonya’da bazı bölgelerde yaşandığı bildirilen şiddet olayları sonrası vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. Büyükelçilik, Çinlilere yönelik sözlü ve... 05.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-05T13:21+0300
2026-01-05T13:21+0300
2026-01-05T13:21+0300
dünya
asya & pasifik
çin
japonya
büyükelçilik
uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101310166_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_a1ebef2f8a9f8f566fa52c9fc021b45f.jpg
Çin’in Japonya’daki büyükelçiliği, yayımladığı duyuruda bazı bölgelerde kamu güvenliğinin bozulduğunu bildirdi. Açıklamada, Çin vatandaşlarının çeşitli kentlerde hedef alındığı yönünde çok sayıda bildirim alındığı aktarıldı.Devlet medyasına göre, özellikle Fukuoka, Shizuoka ve Aichi gibi bölgelerde sözlü taciz ve fiziksel saldırı iddiaları öne çıktı. Büyükelçilik, bu olaylarda yaralanmalar yaşandığını kaydetti.Tokyo’daki olay hatırlatıldıAçıklamada, 31 aralıkta Tokyo’nun Shinjuku semtinde meydana gelen bir araçla çarpma olayı da hatırlatıldı. Bu olayda iki Çin vatandaşının ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Büyükelçilik, benzer riskler nedeniyle Çin vatandaşlarına Japonya’ya seyahat konusunda temkinli olunması çağrısını yineledi.Çin-Japonya ilişkilerinde son dönemde artan gerginliğin, karşılıklı açıklamalarla tırmandığına dikkat çekiliyor. Çin tarafı, Japon yetkililerden gelen bazı açıklamaların ardından seyahat uyarılarını sıklaştırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/turkiyeden-cin-vatandaslarina-vizesiz-seyahat-karari-1102412813.html
çin
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101310166_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_7c1c664b545db250e887a80dea9f582b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, çin, japonya, büyükelçilik, uyarı
asya & pasifik, çin, japonya, büyükelçilik, uyarı
Çin’den Japonya’daki vatandaşlarına uyarı: 'Dikkatli olun'
Çin, Japonya’da bazı bölgelerde yaşandığı bildirilen şiddet olayları sonrası vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. Büyükelçilik, Çinlilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırı iddialarına dikkat çekti.
Çin’in Japonya’daki büyükelçiliği, yayımladığı duyuruda bazı bölgelerde kamu güvenliğinin bozulduğunu bildirdi. Açıklamada, Çin vatandaşlarının çeşitli kentlerde hedef alındığı yönünde çok sayıda bildirim alındığı aktarıldı.
Devlet medyasına göre, özellikle Fukuoka, Shizuoka ve Aichi gibi bölgelerde sözlü taciz ve fiziksel saldırı iddiaları öne çıktı. Büyükelçilik, bu olaylarda yaralanmalar yaşandığını kaydetti.
Tokyo’daki olay hatırlatıldı
Açıklamada, 31 aralıkta Tokyo’nun Shinjuku semtinde meydana gelen bir araçla çarpma olayı da hatırlatıldı. Bu olayda iki Çin vatandaşının ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Büyükelçilik, benzer riskler nedeniyle Çin vatandaşlarına Japonya’ya seyahat konusunda temkinli olunması çağrısını yineledi.
Çin-Japonya ilişkilerinde son dönemde artan gerginliğin, karşılıklı açıklamalarla tırmandığına dikkat çekiliyor. Çin tarafı, Japon yetkililerden gelen bazı açıklamaların ardından seyahat uyarılarını sıklaştırmıştı.