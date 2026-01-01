https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/turkiyeden-cin-vatandaslarina-vizesiz-seyahat-karari-1102412813.html

Türkiye’den Çin vatandaşlarına vizesiz seyahat kararı

Türkiye, Çin vatandaşlarına turizm ve transit amaçlı vizesiz giriş hakkı tanıdı. Karar, iki ülke arasındaki turizm ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi... 01.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye, Çin vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini resmen yürürlüğe koydu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, umuma mahsus pasaport sahibi Çinliler 180 gün içinde 90 güne kadar Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilecek. Uygulama 2 Ocak itibarıyla başlayacak.Kararın, turizm hareketliliğini artırması ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.Turizmde dikkat çeken artışSon dönemde Çin’den Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşandığı aktarıldı. Resmi verilere göre, 2024 yılında Çinli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 65,1 artarak yaklaşık 410 bine ulaştı.Bu artışta uçuş ağlarının genişlemesi ve Türkiye’nin kültürel mirasına yönelik ilginin etkili olduğu belirtildi.

