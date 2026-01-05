https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/buz-gibi-havada-1-aylik-bebegi-otobus-duragina-birakmislardi-anne-ve-anneanne-yakalandi-1102489351.html

Buz gibi havada 1 aylık bebeği otobüs durağına bırakmışlardı: Anne ve anneanne yakalandı

Buz gibi havada 1 aylık bebeği otobüs durağına bırakmışlardı: Anne ve anneanne yakalandı

Sputnik Türkiye

Esenler'de bir aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili soruşturmada, bebeğin annesi ve anneannesi yakalandı. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T12:52+0300

2026-01-05T12:52+0300

2026-01-05T12:52+0300

türki̇ye

esenler

bebek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092253155_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_c674755832537c1ef417c6c9a9ea674b.jpg

İstanbul Esenler'de 25 Aralık'ta meydana gelen olayda, bir aylık bebek pusetiyle birlikte otobüs durağına bırakılmıştı. Buz gibi havada bebeğin bırakılmasıyla ilgili soruşturmada yabancı uyruklu anne ve anneanne yakalandı. Bebek koruma altın alındı, anne ve anneanne sınır dışı edilecekEsenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü. Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bir-aylik-bebegi-otobus-duragina-birakip-kayiplara-karistilar-1102438144.html

türki̇ye

esenler

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esenler, bebek