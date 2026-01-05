Türkiye
Buz gibi havada 1 aylık bebeği otobüs durağına bırakmışlardı: Anne ve anneanne yakalandı
Buz gibi havada 1 aylık bebeği otobüs durağına bırakmışlardı: Anne ve anneanne yakalandı
Esenler'de bir aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili soruşturmada, bebeğin annesi ve anneannesi yakalandı. 05.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Esenler'de 25 Aralık'ta meydana gelen olayda, bir aylık bebek pusetiyle birlikte otobüs durağına bırakılmıştı. Buz gibi havada bebeğin bırakılmasıyla ilgili soruşturmada yabancı uyruklu anne ve anneanne yakalandı. Bebek koruma altın alındı, anne ve anneanne sınır dışı edilecekEsenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü. Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.
Buz gibi havada 1 aylık bebeği otobüs durağına bırakmışlardı: Anne ve anneanne yakalandı

12:52 05.01.2026
Esenler'de bir aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili soruşturmada, bebeğin annesi ve anneannesi yakalandı.
İstanbul Esenler'de 25 Aralık'ta meydana gelen olayda, bir aylık bebek pusetiyle birlikte otobüs durağına bırakılmıştı. Buz gibi havada bebeğin bırakılmasıyla ilgili soruşturmada yabancı uyruklu anne ve anneanne yakalandı.

Bebek koruma altın alındı, anne ve anneanne sınır dışı edilecek

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü. Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.
