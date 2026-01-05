Bölge bölge hava durumu: Batı kıyılarında kuvvetli rüzgar beklenirken doğuda eksi derecelerde buzlanma etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre batıda sıcaklıklar yükselirken doğuda eksi dereceler görülecek. Marmara, Ege kıyıları ve Hatay'da ise rüzgarın hızı saatte 70 km'ye kadar çıkarak yer yer fırtına olarak esecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da buzlanmaya ve çığ tehlikesine dikkat.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Ocak hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyreden doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
Fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat
Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Detay: Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bekleniyor.
BURSA – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR – 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Detay: Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 11°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Detay: Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ – 5°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA – 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Detay: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Detay: Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – -6°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – -2°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – -1°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 3°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN – -2°C – Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR – -2°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 8°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 7°C – Parçalı ve az bulutlu