Tip 2 diyabet kalbi fiziksel olarak değiştiriyor: Sessiz ama derin bir etki
Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden araştırmacılar, tip 2 diyabetin kalp dokusunda yapısal ve metabolik değişimlere yol açtığını tespit etti. EMBO Molecular Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, kalp nakli bekleyen hastalardan alınan insan kalp dokuları incelendi.Araştırmayı yürüten Dr. Benjamin Hunter ve Doç. Dr. Sean Lal, diyabetli hastaların kalplerinde enerji üretiminin bozulduğunu ve kas dokusunda sertleşmeye neden olan lifli yapının arttığını aktardı. Bu değişimlerin özellikle kalp yetmezliğinin en yaygın nedeni olan iskemik kardiyomiyopatisi olan hastalarda belirgin olduğu belirtildi.Kalbi yorup zayıflatıyorDr. Hunter, diyabet ile kalp hastalığı arasındaki ilişkinin uzun süredir bilindiğini ancak bu çalışmanın farkını şu sözlerle anlattı:Araştırmada, kalp kası hücrelerinde enerji üretiminden sorumlu mitokondrilerin daha fazla zorlandığı, bunun da kalbin zamanla zayıflamasına yol açtığı aktarıldı.Sertleşen kalp, artan riskBilim insanları, diyabetli hastaların kalplerinde kasılma ve kalsiyum dengesini sağlayan proteinlerin daha düşük seviyelerde üretildiğini saptadı. Buna ek olarak kalp kası içinde biriken lifli doku, kalbin esnekliğini azaltarak kan pompalama kapasitesini düşürüyor.Doç. Dr. Sean Lal, bu bulguların önemine dikkat çekerek, “Diyabet ve kalp hastalığını insanlarda ilk kez bu kadar net bir moleküler düzeyde ilişkilendirdik. Bu, gelecekte yeni tedavi yollarının önünü açabilir” değerlendirmesinde bulundu.
