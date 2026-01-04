Türkiye
Tip 2 diyabet kalbi fiziksel olarak değiştiriyor: Sessiz ama derin bir etki
Tip 2 diyabet kalbi fiziksel olarak değiştiriyor: Sessiz ama derin bir etki
Yeni bir bilimsel araştırma, tip 2 diyabetin kalbi sadece dolaylı yoldan değil, doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Bulgulara göre diyabet, kalbin enerji...
Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden araştırmacılar, tip 2 diyabetin kalp dokusunda yapısal ve metabolik değişimlere yol açtığını tespit etti. EMBO Molecular Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, kalp nakli bekleyen hastalardan alınan insan kalp dokuları incelendi.Araştırmayı yürüten Dr. Benjamin Hunter ve Doç. Dr. Sean Lal, diyabetli hastaların kalplerinde enerji üretiminin bozulduğunu ve kas dokusunda sertleşmeye neden olan lifli yapının arttığını aktardı. Bu değişimlerin özellikle kalp yetmezliğinin en yaygın nedeni olan iskemik kardiyomiyopatisi olan hastalarda belirgin olduğu belirtildi.Kalbi yorup zayıflatıyorDr. Hunter, diyabet ile kalp hastalığı arasındaki ilişkinin uzun süredir bilindiğini ancak bu çalışmanın farkını şu sözlerle anlattı:Araştırmada, kalp kası hücrelerinde enerji üretiminden sorumlu mitokondrilerin daha fazla zorlandığı, bunun da kalbin zamanla zayıflamasına yol açtığı aktarıldı.Sertleşen kalp, artan riskBilim insanları, diyabetli hastaların kalplerinde kasılma ve kalsiyum dengesini sağlayan proteinlerin daha düşük seviyelerde üretildiğini saptadı. Buna ek olarak kalp kası içinde biriken lifli doku, kalbin esnekliğini azaltarak kan pompalama kapasitesini düşürüyor.Doç. Dr. Sean Lal, bu bulguların önemine dikkat çekerek, “Diyabet ve kalp hastalığını insanlarda ilk kez bu kadar net bir moleküler düzeyde ilişkilendirdik. Bu, gelecekte yeni tedavi yollarının önünü açabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Tip 2 diyabet kalbi fiziksel olarak değiştiriyor: Sessiz ama derin bir etki

Yeni bir bilimsel araştırma, tip 2 diyabetin kalbi sadece dolaylı yoldan değil, doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Bulgulara göre diyabet, kalbin enerji üretimini bozuyor, kas yapısını sertleştiriyor ve kalp yetmezliği riskini artırıyor.
Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden araştırmacılar, tip 2 diyabetin kalp dokusunda yapısal ve metabolik değişimlere yol açtığını tespit etti. EMBO Molecular Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, kalp nakli bekleyen hastalardan alınan insan kalp dokuları incelendi.
Araştırmayı yürüten Dr. Benjamin Hunter ve Doç. Dr. Sean Lal, diyabetli hastaların kalplerinde enerji üretiminin bozulduğunu ve kas dokusunda sertleşmeye neden olan lifli yapının arttığını aktardı. Bu değişimlerin özellikle kalp yetmezliğinin en yaygın nedeni olan iskemik kardiyomiyopatisi olan hastalarda belirgin olduğu belirtildi.

Kalbi yorup zayıflatıyor

Dr. Hunter, diyabet ile kalp hastalığı arasındaki ilişkinin uzun süredir bilindiğini ancak bu çalışmanın farkını şu sözlerle anlattı:

Diyabetin kalbi nasıl yeniden şekillendirdiğini ilk kez doğrudan insan kalp dokusunda gördük. Diyabet, kalbin enerjiyi nasıl ürettiğini, stres altında yapısını nasıl koruduğunu ve kan pompalama gücünü değiştiriyor.
Araştırmada, kalp kası hücrelerinde enerji üretiminden sorumlu mitokondrilerin daha fazla zorlandığı, bunun da kalbin zamanla zayıflamasına yol açtığı aktarıldı.

Sertleşen kalp, artan risk

Bilim insanları, diyabetli hastaların kalplerinde kasılma ve kalsiyum dengesini sağlayan proteinlerin daha düşük seviyelerde üretildiğini saptadı. Buna ek olarak kalp kası içinde biriken lifli doku, kalbin esnekliğini azaltarak kan pompalama kapasitesini düşürüyor.
Doç. Dr. Sean Lal, bu bulguların önemine dikkat çekerek, “Diyabet ve kalp hastalığını insanlarda ilk kez bu kadar net bir moleküler düzeyde ilişkilendirdik. Bu, gelecekte yeni tedavi yollarının önünü açabilir” değerlendirmesinde bulundu.
