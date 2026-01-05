Balıkesir’de gölette ölü bulunan Elif Kumal’ın aracı vinçle sudan çıkarıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/balikesirde-golette-olu-bulunan-elif-kumalin-araci-vincle-sudan-cikarildi-1102488176.html
Balıkesir’in Erdek ilçesinde 27 Aralık’tan bu yana kayıp olan ve dün Yukarıyapıcı Göleti’nde ölü bulunan 33 yaşındaki Elif Kumal’ın içinde bulunduğu araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Araç, jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda tespit edildi.Araç sonar cihazıyla tespit edildiKumal’ın aracının, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin gölette “Yanal Taramalı Sonar Cihazı” ile yaptığı arama çalışmaları sırasında bulunduğu bildirildi. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta ve 8 metre derinlikte tespit edilen araç, dalgıçlar tarafından halatlarla bağlandı.Balon sistemiyle yüzeye çıkarıldıDalgıçların çalışmasının ardından araç, balon sistemi kullanılarak su yüzeyine çıkarıldı. Daha sonra vinç yardımıyla karaya alınan araç, inceleme yapılmak üzere güvenli alana çekildi.Cenaze Bandırma’da toprağa verilecekGölette bulunan aracın içinde yaşamını yitirdiği belirlenen Elif Kumal’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Kumal’ın cenazesinin, ikindi vakti Bandırma’nın Doğa Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.Ne olmuştu?Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık’ta kamp yapan Elif Kumal, erkek arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Kumal’ı bulmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince çok sayıda noktada arama çalışması yürütülmüştü. Çalışmalar sonucunda Kumal’ın, gölette bulunan aracın içinde hayatını kaybettiği tespit edilmişti.
