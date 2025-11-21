https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/mansur-yavas-ankara-halkini-bedava-tasiyacagiz-trafik-sorununu-cozecegim-1101187856.html

Mansur Yavaş: Ankara halkını bedava taşıyacağız, trafik sorununu çözeceğim

Mansur Yavaş: Ankara halkını bedava taşıyacağız, trafik sorununu çözeceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meclis toplantısında başkentteki trafik sorununun çözümü için açıklamada bulundu. 21.11.2025

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nce, Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi 205 milyar lira olarak belirlendi ve kabul edildi.'Ankara halkını bedava taşıyacağız'ABB Başkanı Mansur Yavaş, ulaşım alanındaki çalışmaları değerlendirerek, "Bizim geldiğimizde 1540 otobüs vardı, şimdi 1900 otobüs var. Sürekli otobüs alıyoruz. Her ay en az 10 tane alıyoruz. Ve inşallah ben gayret edeceğim. Sordum, 30 milyar lira EGO'nun bütçesi var, Allah nasip ederse Ankara halkını bedava taşıyarak, trafik sorununu çözeceğim. Bolca otobüs almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.'Biraz süreç alıyor ama projeler hazır'Yavaş, 2026'da planlanan ulaşım projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, "Anadolu Bulvarı, Sincan Saraycık, Hikmet Özer İstasyon Caddesi Alt Geçit, Hacettepe Köprüsü genişletme, Sabancı Bulvarı Alt Geçidi, Bilkent-İncek Bağlantı Yolu, Ulus Meydan Alt Geçit ve trafik düzenleme, İncek Bulvarı -TED Koleji önü. Bunların hepsi hem Jandarma'dan hem de ilgili birimlerden izin alınıp yapıldığı için biraz süreç alıyor, ancak çoğunun projesi hazır." değerlendirmesinde bulundu.Çevre koruma projelerine ilişkin Yavaş, "Yeni açtığımız Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'na 1,5 ayda 1,5 milyon ziyaret oldu. Bu sene park projesi yerine bakımlarla yetinip, Fen İşleri'ne devam edeceğiz." dedi.

