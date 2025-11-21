https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/mansur-yavas-ankara-halkini-bedava-tasiyacagiz-trafik-sorununu-cozecegim-1101187856.html
Mansur Yavaş: Ankara halkını bedava taşıyacağız, trafik sorununu çözeceğim
Mansur Yavaş: Ankara halkını bedava taşıyacağız, trafik sorununu çözeceğim
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meclis toplantısında başkentteki trafik sorununun çözümü için açıklamada bulundu. "Ankara halkına bir müjdem... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T16:18+0300
2025-11-21T16:18+0300
2025-11-21T16:18+0300
türki̇ye
abb
mansur yavaş
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094229052_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5aa188d2de97287d3b5f0169956fc67.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nce, Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi 205 milyar lira olarak belirlendi ve kabul edildi.'Ankara halkını bedava taşıyacağız'ABB Başkanı Mansur Yavaş, ulaşım alanındaki çalışmaları değerlendirerek, "Bizim geldiğimizde 1540 otobüs vardı, şimdi 1900 otobüs var. Sürekli otobüs alıyoruz. Her ay en az 10 tane alıyoruz. Ve inşallah ben gayret edeceğim. Sordum, 30 milyar lira EGO'nun bütçesi var, Allah nasip ederse Ankara halkını bedava taşıyarak, trafik sorununu çözeceğim. Bolca otobüs almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.'Biraz süreç alıyor ama projeler hazır'Yavaş, 2026'da planlanan ulaşım projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, "Anadolu Bulvarı, Sincan Saraycık, Hikmet Özer İstasyon Caddesi Alt Geçit, Hacettepe Köprüsü genişletme, Sabancı Bulvarı Alt Geçidi, Bilkent-İncek Bağlantı Yolu, Ulus Meydan Alt Geçit ve trafik düzenleme, İncek Bulvarı -TED Koleji önü. Bunların hepsi hem Jandarma'dan hem de ilgili birimlerden izin alınıp yapıldığı için biraz süreç alıyor, ancak çoğunun projesi hazır." değerlendirmesinde bulundu.Çevre koruma projelerine ilişkin Yavaş, "Yeni açtığımız Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'na 1,5 ayda 1,5 milyon ziyaret oldu. Bu sene park projesi yerine bakımlarla yetinip, Fen İşleri'ne devam edeceğiz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/arastirma-sonuclari-yayimlandi-ankaranin-en-buyuk-problemi-ortaya-cikti-1101159136.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094229052_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fe225bba90b9b33469c72903c003176.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abb, mansur yavaş, ankara
abb, mansur yavaş, ankara
Mansur Yavaş: Ankara halkını bedava taşıyacağız, trafik sorununu çözeceğim
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meclis toplantısında başkentteki trafik sorununun çözümü için açıklamada bulundu. "Ankara halkına bir müjdem var diyen" Yavaş, "1000 yeni otobüs alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nce, Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi 205 milyar lira olarak belirlendi ve kabul edildi.
'Ankara halkını bedava taşıyacağız'
ABB Başkanı Mansur Yavaş, ulaşım alanındaki çalışmaları değerlendirerek, "Bizim geldiğimizde 1540 otobüs vardı, şimdi 1900 otobüs var. Sürekli otobüs alıyoruz. Her ay en az 10 tane alıyoruz. Ve inşallah ben gayret edeceğim. Sordum, 30 milyar lira EGO'nun bütçesi var, Allah nasip ederse Ankara halkını bedava taşıyarak, trafik sorununu çözeceğim. Bolca otobüs almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
'Biraz süreç alıyor ama projeler hazır'
Yavaş, 2026'da planlanan ulaşım projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, "Anadolu Bulvarı, Sincan Saraycık, Hikmet Özer İstasyon Caddesi Alt Geçit, Hacettepe Köprüsü genişletme, Sabancı Bulvarı Alt Geçidi, Bilkent-İncek Bağlantı Yolu, Ulus Meydan Alt Geçit ve trafik düzenleme, İncek Bulvarı -TED Koleji önü. Bunların hepsi hem Jandarma'dan hem de ilgili birimlerden izin alınıp yapıldığı için biraz süreç alıyor, ancak çoğunun projesi hazır." değerlendirmesinde bulundu.
Çevre koruma projelerine ilişkin Yavaş, "Yeni açtığımız Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'na 1,5 ayda 1,5 milyon ziyaret oldu. Bu sene park projesi yerine bakımlarla yetinip, Fen İşleri'ne devam edeceğiz." dedi.