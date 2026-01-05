Türkiye
Ankara'da böcek ilacı sebebiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'da böcek ilacı sebebiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'da böcek ilacı sebebiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde böcek ilacından etkilendikleri iddia edilen 7 kişi tedavi altına alındı. 05.01.2026
Ankara'nın Polatlı ilçesi Yeni Mahalle'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla bir ihbar geldi.Sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden 3'ü ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Tedaviye alınanların Z.Ş. (1), H.Ş. (17), E.Ş. (27), V.İ. (43), M.Ş. (7), A.Ş. (29) ve H.Ş. (11) olduğu bildirildi.AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
00:29 05.01.2026
Ankara'nın Polatlı ilçesinde böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla 7 kişi tedavi altına alındı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde böcek ilacından etkilendikleri iddia edilen 7 kişi tedavi altına alındı.
Ankara'nın Polatlı ilçesi Yeni Mahalle'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla bir ihbar geldi.
Sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden 3'ü ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınanların Z.Ş. (1), H.Ş. (17), E.Ş. (27), V.İ. (43), M.Ş. (7), A.Ş. (29) ve H.Ş. (11) olduğu bildirildi.
AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
