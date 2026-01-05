https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/ankarada-bocek-ilaci-sebebiyle-7-kisi-hastaneye-kaldirildi-1102477298.html

Ankara'da böcek ilacı sebebiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da böcek ilacı sebebiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Polatlı ilçesinde böcek ilacından etkilendikleri iddia edilen 7 kişi tedavi altına alındı. 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T00:29+0300

2026-01-05T00:29+0300

2026-01-05T00:29+0300

türki̇ye

kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn)

ankara

böcek ilacı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477379_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_fc0cb556b672aa8e3363b7736218d1c8.jpg

Ankara'nın Polatlı ilçesi Yeni Mahalle'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla bir ihbar geldi.Sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden 3'ü ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Tedaviye alınanların Z.Ş. (1), H.Ş. (17), E.Ş. (27), V.İ. (43), M.Ş. (7), A.Ş. (29) ve H.Ş. (11) olduğu bildirildi.AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260104/kar-ve-buzlanma-nedeniyle-bazi-illerde-egitime-ara-verildi-5-ocak-pazartesi-tatil-olan-il-ve-1102476794.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn), ankara, böcek ilacı