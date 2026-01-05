https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/abdulkadir-selvi-erdogan-sessiz-mi-kaldi-1102481160.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan sessiz mi kaldı?
Abdulkadir Selvi: Erdoğan sessiz mi kaldı?
"Erdoğan sessiz mi kaldı?" başlıklı yazısında Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özel'i köşesine taşıdı. Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında şunları kaydetti:"Erdoğan’ın korkusu yüzünden Trump’a karşı sessiz kaldığını iddia etti. Özgür Özel, bunu daha önce de yapmıştı. Erdoğan, öyle Batılı liderlerin kapısında ağlayan birisi değil, cesur bir lider.""Muhalefette konuşmak kolay. Ancak Erdoğan omuzlarında milletin yükünü, devletin sorumluluğunu taşıyor. Devlet sorumluluğu ile hareket ediyorsanız neyi, ne zaman söylemeniz gerektiğini iyi ayarlamanız gerekiyor. Cesur olmak aynı zamanda akıllı olmayı, ilmi siyasetle hareket etmeyi gerektirir. Arabayı at’ın önüne koymamak gerekir. Doğrusu at’ı arabanın önüne koymaktır.""Erdoğan, bir aksilik olmazsa bugün Trump’la görüşecek. Türkiye ile ABD arasında çok hayati konular var. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekli olan F-16 ve F-35 uçaklarının alımı, Halkbank davası, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu gibi."
"Erdoğan sessiz mi kaldı?" başlıklı yazısında Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özel'i köşesine taşıdı.
Selvi, Hürriyet gazetesindeki
bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Erdoğan’ın korkusu yüzünden Trump’a karşı sessiz kaldığını iddia etti. Özgür Özel, bunu daha önce de yapmıştı. Erdoğan, öyle Batılı liderlerin kapısında ağlayan birisi değil, cesur bir lider."
"Muhalefette konuşmak kolay. Ancak Erdoğan omuzlarında milletin yükünü, devletin sorumluluğunu taşıyor. Devlet sorumluluğu ile hareket ediyorsanız neyi, ne zaman söylemeniz gerektiğini iyi ayarlamanız gerekiyor. Cesur olmak aynı zamanda akıllı olmayı, ilmi siyasetle hareket etmeyi gerektirir. Arabayı at’ın önüne koymamak gerekir. Doğrusu at’ı arabanın önüne koymaktır."
"Erdoğan, bir aksilik olmazsa bugün Trump’la görüşecek. Türkiye ile ABD arasında çok hayati konular var. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekli olan F-16 ve F-35 uçaklarının alımı, Halkbank davası, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu gibi."