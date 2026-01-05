https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/abd-yonetiminin-aciklamalarindan-dakika-dakika-venezuella-saldirisi-toplam-150-surdu-1102486513.html

ABD yönetiminin açıklamalarından dakika dakika Venezüella saldırısı: Toplam 150 sürdü

ABD yönetiminin açıklamalarından dakika dakika Venezüella saldırısı: Toplam 150 sürdü

Sputnik Türkiye

ABD'nin Venezüella'ya yönelik saldırısı ve Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve eşini alıkoyarak ABD'ye götürmesi sonrası operasyonun detayları batı basınına... 05.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-05T12:44+0300

2026-01-05T12:44+0300

2026-01-05T12:44+0300

dünya

donald trump

abd

caracas

venezüella

uss iwo jima

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102454816_0:0:770:433_1920x0_80_0_0_a8bebafa9f34bc9b5fdd4768b1994138.png

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymaya yönelik askeri operasyonunun planlama aşamasının aylar sürdüğünü ve Donald Trump'ın düğmeye basmasıyla "Mutlak Kararlılık Operasyonu"nun sadece yaklaşık 150 dakika sürdüğünü açıkladı.Batı basınına yansıyan bilgilere göre Maduro ve eşi, 3 Ocak Cuma günü yerel saatle sabaha karşı yapılan operasyonda güvenli bir sığınağa girmeye çalışırken alıkonuldu. Üst düzey hükümet yetkililerinin yaşadığı devasa bir askeri kompleks olan Karakas'taki Fuerte Tiuna'dan (Tiuna Kalesi) gelen fotoğraflarda, bombalanmış binalar ve yanmış, dumanı tüten arabalar görüldü. Venezuela'da iktidardaki partinin lideri Nahum Fernández, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, Maduro ve eşinin bu yerleşkeden kaçırıldığını söyledi.Dakika dakika saldırıda neler oldu?ABD saldırısı, Caracas'ta yerel saatle 02:00 civarında patlama bildirimleriyle ile başladı. Trump daha sonra yaptığı açıklamada, ABD'nin şehre giden elektriği kestiğini söyledi.Amaç, Venezuela'nın hava savunmasını devre dışı bırakmak ve ABD askeri helikopterlerinin Fuerte Tiuna'ya ulaşmasının yolunu açmaktı.Batı basını Fuerte Tiuna yerleşkesi, La Guaira limanı ve Higuerote havaalanı da dahil olmak üzere beş saldırı noktasını duyurdu. Venezuelalı görgü tanıkları, ABD askeri helikopterlerinin Caracas üzerinde alçak uçuş yaparak Fuerte Tiuna'ya doğru ilerlediğini anlattı. ABD'li General Caine, helikopterlerden bazılarının ateş altında kaldığını ancak yine de ilerlemeye devam edebildiklerini söyledi.'Kapıya kadar geldi'Helikopterler yere inince ABD'nin Delta Gücü, hızla yerleşkeye girdi ve Maduro ve eşini ele geçirdi. Trump bu konuda "Güvenli yer tamamen çelikten yapılmıştı ve bizim adamlarımız çok hızlı davrandığı için kapıya ulaşamadı" diyerek gazetecilere, "Çok kalın, çok ağır bir kapıydı" ve "Kapıya kadar geldi. Ama kapatamadı" ifadelerini kullandı.Maduro ve eşi, helikopterle Karakas'tan Karayipler'de konuşlanmış bir savaş gemisi olan USS Iwo Jima'ya götürüldü. İkili daha sonra USS Iwo Jima gemisinden ilk Guantanamo Körfezi'ndeki ABD Donanma üssüne uçakla götürüldü ve daha sonra New York'a getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/kuba-abdnin-venezuellaya-saldirisinda-olen-32-askeri-icin-ulusal-yas-ilan-etti-1102483701.html

abd

caracas

venezüella

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, caracas, venezüella, uss iwo jima